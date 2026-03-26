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Contrataciones públicas ajustan montos para procesos en 2026

Nuevos umbrales definidos por la DGCP regularán licitaciones y compras estatales desde abril
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Contrataciones Publicas eljacaguero

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la actualización de los umbrales para los procesos de contratación de bienes, servicios y obras correspondientes al año 2026, conforme a lo establecido en la resolución PNP-03-2026.

La medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de abril, será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas sujetas a la Ley No. 47-25, y permanecerá vigente hasta la emisión de una nueva disposición.

Según la normativa, las entidades deberán realizar licitaciones públicas para obras a partir de RD$406,713,345.70, mientras que para bienes y servicios el umbral se fija desde RD$6,436,757.51.

En el caso de los sorteos de obras, estos aplicarán para montos entre RD$201,083,538.48 y RD$406,713,345.69, especialmente en proyectos no complejos y reparaciones menores.

Asimismo, el procedimiento de contratación simplificada tendrá topes desde RD$53,622,276.93 hasta RD$201,083,538.47 para obras, y entre RD$2,010,835.38 y RD$6,436,757.51 para bienes y servicios.

Para contrataciones menores, los montos se establecen desde RD$0.01 hasta RD$53,622,276.92 en obras, y entre RD$268,111.38 y RD$2,010,835.37 en bienes y servicios, mientras que la contratación directa abarcará desde RD$0.01 hasta RD$268,111.37.

La DGCP explicó que este ajuste responde a lo dispuesto en la Ley No. 47-25 y se calcula en función del presupuesto de ingresos del Estado para 2026, estimado en más de RD$1.34 billones, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en las compras públicas.

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