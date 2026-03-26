Contrataciones públicas ajustan montos para procesos en 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, R.D.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la actualización de los umbrales para los procesos de contratación de bienes, servicios y obras correspondientes al año 2026, conforme a lo establecido en la resolución PNP-03-2026.

La medida, que entrará en vigencia a partir del 1 de abril, será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas sujetas a la Ley No. 47-25, y permanecerá vigente hasta la emisión de una nueva disposición.

Según la normativa, las entidades deberán realizar licitaciones públicas para obras a partir de RD$406,713,345.70, mientras que para bienes y servicios el umbral se fija desde RD$6,436,757.51.

En el caso de los sorteos de obras, estos aplicarán para montos entre RD$201,083,538.48 y RD$406,713,345.69, especialmente en proyectos no complejos y reparaciones menores.

Asimismo, el procedimiento de contratación simplificada tendrá topes desde RD$53,622,276.93 hasta RD$201,083,538.47 para obras, y entre RD$2,010,835.38 y RD$6,436,757.51 para bienes y servicios.

Para contrataciones menores, los montos se establecen desde RD$0.01 hasta RD$53,622,276.92 en obras, y entre RD$268,111.38 y RD$2,010,835.37 en bienes y servicios, mientras que la contratación directa abarcará desde RD$0.01 hasta RD$268,111.37.

La DGCP explicó que este ajuste responde a lo dispuesto en la Ley No. 47-25 y se calcula en función del presupuesto de ingresos del Estado para 2026, estimado en más de RD$1.34 billones, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en las compras públicas.