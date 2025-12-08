Consulado evalúa redes sociales para el Summer Work and Travel; ACE International transforma su feria de empleos con las nuevas “Unifairs”

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La edición 2025–2026 del programa Summer Work and Travel Bridge USA trae una novedad determinante para los jóvenes dominicanos: el consulado de los Estados Unidos evalúa el comportamiento de los estudiantes en redes sociales como parte del proceso de visado J-1. Ante este nuevo escenario digital, ACE International lanzó oficialmente sus “Unifairs”, una innovadora experiencia de preparación integral para quienes buscan vivir el programa cultural y laboral más grande del mundo.

La feria, realizada este lunes en Santo Domingo, recibió a más de 750 estudiantes en entrevistas presenciales, mientras miles más han participado en encuentros virtuales con empleadores estadounidenses. En total, más de 2,750 jóvenes han sido entrevistados de manera digital por cadenas de renombre como Hilton Hotels & Resorts, Marriott Hotels, Hampton Inn & Suites, Evermore Resort Orlando, Dave & Buster’s, entre otras.

Ramón Tavárez, gerente general de ACE International, destacó que las redes sociales se han convertido en un factor de evaluación en la obtención del visado. “Hoy, nuestras redes son una extensión del currículo. Por eso formamos a los estudiantes para que proyecten lo mejor de sí mismos, tanto en su vida profesional como en su presencia digital”, señaló.

Con las nuevas Unifairs, ACE International ha transformado su conocida feria de empleos en una experiencia 360° que va mucho más allá de conectar estudiantes con empleadores. La iniciativa incluye talleres formativos, coaching personalizado, actividades de integración, asesoría académica y profesional, y recursos exclusivos para los participantes, todo con el objetivo de preparar al estudiante antes de su viaje.

Rafael Martínez, gerente de la región Norte, subrayó el impacto de esta evolución. “Esto ya no es solo una feria de empleo. Es una experiencia formativa que prepara al estudiante para su vida laboral, cultural y emocional en los Estados Unidos. Estamos elevando el estándar”.

Uno de los principales enfoques de las Unifairs es desarrollar habilidades blandas y cultura digital responsable, elementos que se han vuelto indispensables para el éxito del programa, especialmente ahora que el historial en redes sociales será tomado en cuenta en la entrevista consular.

Los reclutadores estadounidenses valoran en los jóvenes dominicanos su carisma, disciplina, actitud positiva y capacidad de adaptación, cualidades que han permitido que el 95% de los estados de EE. UU. reciban estudiantes del país a través de ACE todos los veranos.

El éxito del programa en República Dominicana también se refleja en las cifras: un 99% de retorno, una de las tasas más altas del mundo; y un 70% de repetición, indicador de satisfacción y aprovechamiento. Los estudiantes provienen de todas las regiones del país, con una participación de 65% mujeres y 35% hombres.

En palabras de Tavárez, los dominicanos siguen destacándose dentro y fuera del país. “Nuestros jóvenes brillan donde van: trabajan, aprenden, crecen y representan a la República Dominicana con responsabilidad y orgullo”.

ACE International continúa consolidándose como la agencia líder en intercambios culturales, y con las Unifairs busca fortalecer aún más la preparación, seguridad y éxito de los miles de jóvenes que cada año sueñan con vivir la experiencia del Summer Work and Travel.

Los interesados pueden obtener más información a través del portal oficial www.aceinternational.com.do y en la cuenta @ace.international en redes sociales.