Consulado dominicano en México fortalece lazos con la diáspora en Cancún y Mérida

Bartolo García

Cancún y Mérida, México.– El Consulado General de la República Dominicana en México, dirigido por el cónsul general Juan Roberto Rodríguez Hernández, desarrolló una intensa agenda de trabajo en las ciudades de Cancún y Mérida, reafirmando su compromiso de mantener un contacto cercano con la comunidad dominicana residente en el país.

En Cancún, la delegación sostuvo un encuentro con estudiantes dominicanos en la Universidad Anáhuac, donde se intercambiaron experiencias académicas y se discutieron oportunidades de cooperación cultural y educativa entre ambas naciones.

El encuentro permitió a los jóvenes expresar inquietudes sobre su formación en México y recibir orientaciones sobre programas de apoyo consular, en un espacio que también fortaleció la identidad dominicana en el extranjero.

Posteriormente, la delegación realizó un recorrido en el Tren Maya, viajando desde Cancún hasta Mérida, con el propósito de conocer de primera mano esta obra emblemática de México que busca impulsar la conectividad, el turismo y el desarrollo sostenible en la región.

Rodríguez Hernández destacó que esta experiencia ofrece aprendizajes relevantes para la República Dominicana en materia de infraestructura y desarrollo territorial, al tratarse de un proyecto que combina movilidad con impacto económico y cultural.

Ya en la ciudad de Mérida, el Consulado General celebró por primera vez un operativo consular móvil, trasladando los servicios desde las oficinas centrales hasta la comunidad.

Durante la jornada, decenas de dominicanos pudieron realizar trámites y recibir asistencia sin tener que desplazarse hasta la capital mexicana, lo que fue valorado como un avance en la accesibilidad de los servicios.

Los beneficiarios destacaron la importancia de esta iniciativa, al permitirles actualizar documentos, recibir orientación legal y fortalecer su vínculo con las autoridades dominicanas en el exterior.

El cónsul general explicó que esta agenda de trabajo se llevó a cabo con el acompañamiento del embajador dominicano en México, Juan Bolívar Díaz, lo que refleja la coordinación institucional para garantizar una atención más integral a la diáspora.

Rodríguez Hernández aseguró que la misión diplomática seguirá implementando proyectos que acerquen los servicios a los dominicanos en todas las regiones de México, con énfasis en aquellas ciudades donde reside una comunidad numerosa.

Asimismo, resaltó que el vínculo con las universidades mexicanas abre nuevas posibilidades de intercambio académico y cultural, lo que permitirá a jóvenes dominicanos acceder a experiencias formativas de alto nivel.

El operativo en Mérida fue considerado un hito para el Consulado General, pues marcó un precedente de trabajo directo en comunidades fuera de la capital, generando confianza y cercanía con los dominicanos radicados en el sur de México.

Con esta agenda, el Consulado dominicano en México reafirma su compromiso de ser un puente entre la diáspora y el Estado dominicano, fortaleciendo la diplomacia, la cooperación académica y la integración comunitaria.

