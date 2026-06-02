Construyen baños públicos en el entorno del Monumento para mejorar servicios a visitantes

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. Con el propósito de fortalecer la infraestructura de servicios en una de las zonas más visitadas de la ciudad, iniciaron los trabajos de construcción de baños públicos en el paso a desnivel del Monumento a los Héroes de la Restauración, con acceso desde la avenida Francia.

La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a mejorar la experiencia de quienes diariamente utilizan los jardines y áreas recreativas del Monumento, considerado uno de los principales símbolos históricos y turísticos de Santiago.

Las nuevas instalaciones beneficiarán de manera directa a familias, deportistas, caminantes y residentes de las comunidades cercanas, quienes contarán con servicios sanitarios adecuados en un espacio de alta concurrencia.

Asimismo, la obra contribuirá a la creación de entornos más organizados, seguros y funcionales, promoviendo mejores condiciones para el disfrute de las actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la zona.

Las autoridades destacan que este proyecto también favorecerá a los turistas locales, nacionales e internacionales que visitan el Monumento, facilitando el acceso a servicios básicos y elevando la calidad de la experiencia en este importante atractivo de la Ciudad Corazón.

Con la construcción de estos baños públicos, Santiago continúa avanzando en el fortalecimiento de sus espacios urbanos, apostando por obras que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y refuerzan el atractivo turístico de la ciudad.

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