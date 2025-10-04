Consternación en Santiago por la muerte del comunicador Limbert de la Cruz en accidente de tránsito

Bartolo García

Santiago, RD. – El mundo de la comunicación en Santiago se viste de luto tras la repentina muerte del comunicador Limbert de la Cruz, quien falleció la mañana de este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Cibao.

De la Cruz fue durante muchos años reportero y colaborador en los programas del comunicador José Gutiérrez, donde se ganó el respeto de colegas y el cariño de la audiencia por su estilo cercano y su compromiso con la información.

La noticia de su fallecimiento ha causado gran consternación entre periodistas, comunicadores y la sociedad santiaguera, que lo recuerdan como un profesional dedicado, entregado a su labor y siempre dispuesto a servir a su comunidad.

El accidente se produjo en horas de la mañana, en circunstancias aún bajo investigación de las autoridades de tránsito, que no han ofrecido mayores detalles sobre el hecho.

Diversas figuras del ámbito periodístico y comunicacional expresaron sus condolencias a la familia, resaltando la trayectoria de Limbert y el vacío que deja su partida en los medios locales.

“Limbert fue un compañero de lucha en la comunicación. Su voz y presencia estarán siempre en la memoria de Santiago”, expresó uno de sus colegas durante la mañana.

Este suceso se suma a una serie de tragedias que han golpeado este año al gremio de la comunicación en la ciudad, donde varios profesionales han perdido la vida en accidentes viales, dejando dolor en sus familias y en la colectividad.

La comunidad santiaguera ha manifestado su pesar en redes sociales, donde cientos de mensajes destacan la humildad, el profesionalismo y la calidad humana de De la Cruz.

Amigos y allegados también han recordado que, más allá de su rol como comunicador, fue un ser humano íntegro, con un fuerte compromiso social, especialmente en los barrios más vulnerables de la ciudad.

José Gutiérrez, con quien trabajó durante años, lamentó profundamente la noticia y pidió elevar oraciones por el eterno descanso de su alma y fortaleza para los familiares en este difícil momento.

La Asociación de Locutores y el Colegio Dominicano de Periodistas en Santiago expresaron sus condolencias formales, señalando que la partida de Limbert de la Cruz enluta a todo el sector comunicacional.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los detalles sobre las honras fúnebres y el lugar donde familiares, colegas y amigos podrán darle el último adiós.

La muerte de Limbert de la Cruz deja un vacío difícil de llenar en el periodismo local, donde su nombre quedará como referencia de compromiso y entrega en la búsqueda de la verdad y el servicio a la comunidad.

#eljacaguero #LimbertDeLaCruz #SantiagoRD #Comunicación #AccidenteDeTránsito