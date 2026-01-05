Considera imprescindible aumentar cotizaciones para que los trabajadores puedan recibir pensiones

Describe ganancias gastos y ganancias cuestionables de las AFP

El experto en Seguridad Social, doctor Frank Aristy, consideró como de urgencia la necesidad de aumentar las cotizaciones de pensiones del 9.97 a 16.3 por ciento como única forma que cuando el trabajador pueda ser beneficiado con una pensión mínimamente digna cumplir los requisitos de 60 años de edad y 30 de cotizaciones ininterrumpida.

Explicó que la Republica Dominicana tiene la tasa de cotizaciones más baja del mundo, al ser entrevistado por Andrés Matos y Eli Heiliger, en el programa Periodismo y Sociedad por el canal 19.

“Aquí se cotiza el 9.97 del salario del trabajador para asuntos de Pensiones, el trabajador aporta el 2.87% y el empleador 7.10 % aportes insuficientes para beneficiar de una pensión digna a un empleado al llegar al final de su vida laboral”, explicó Aristy

Dijo que, de ese 9.97 %, se destina el 8.40 % a la cuenta individual del trabajador y el otro porcentaje va a otros renglones que benefician también al trabajador.

Reiteró que para que un trabajador sea pensionado con una pensión más o menos digna debería aumentarse la cotización, para que en vez del trabajador ahorrar un 8.40 % cotice con el 14.3% de su salario mensual, con lo que aumentaría la cotización al 16.3%.

“Por eso es imposible matemáticamente que un trabador, ahorrando apenas ese porcentaje de su salario, pueda disfrutar una pensión digna a la edad de retiro, por lo menos equivalente al 60 por ciento de su salario, eso es imposible”, enfatizó .

Manifestó que algunos cálculos indican que cuando una persona de 60 años de labor y 30 cotizando, va a recibir una pensión equivalente del 22 y 25 por ciento de su salario.

“Soy más optimista, según mis cálculos, si un trabajador se retira a las 60 anos de edad y que haya cotizado 30 años va a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario promedio, es decir, si un trabajador gana 100 mil pesos, al retirarse en estas condiciones recibirá una pensión de apenas RD$35,300.00 pesos, otro que gane 20 mil pesos recibiría una pensión de RD$7,000.00 pesos y quienes se pensione en estas condiciones ganado RD$10,000.00 pesos mensuales recibiría una pensión de apenas RD$3,500.00”, recalcó

Explicó que nadie, ni los trabajadores y ni los empleadores quieren aumentar la cotización, lo que impide mejorar las pensiones.

Detalló que en el país tenemos tres seguros: el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia que es pensiones, ya que alcanza pensiones por vejez, por discapacidad y por sobrevivencia en caso de que trabajador fallezca, proteger viuda e hijos.

“También tenemos el Seguro Familiar de Salud y el Seguros de Riesgos Laborales”, afirmó.

Sobre las Ganancias de las AFP

Explicó las ganancias de las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales deben ser supervisadas por la Superentendida de Pensiones.

Detalló que en el año 2024, las AFP declararon ingresos por RD13,808, 000,000, trece mil ochocientos ocho millones de pesos, ( RD$13, 808,000.000.00).

Según Frank Aristy, declararon gastos por la suma de seis mil quinientos cincuenta y cuatro millones, (RD$6,554,000.000. oo), justificando así unos resultados equivalentes a siete mil doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos ( RD$7,254, 000,000.oo). De estos pagaron a la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, mil quinientos cincuenta y cuatro millones (RD$1,521 ,000. 000.oo) quedándoles a las AFP de dividendo la suma neta de cinco mil setecientos treinta y dos millones de pesos (5,732,000.000. oo).

Estos gastos son cuestionados, debido a que las siete AFP juntas, no tienen tres mil empleados entre todas, por lo que estos gastos necesitan una justificación más creíble.

Historia de la Seguridad Social en el país desde 1948 al 2001

“Nosotros tuvimos le Ley 18-96 sobre Seguros Sociales, creo la caja de Seguros Sociales y luego el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la cual estuvo vigente desde el ano 1948 hasta el 2001”, explicó ,

Resaltó que esta Ley 18-96 tenia un grave problema, era muy excluyente, solo cubría a los empleados privados que ganaban los más bajos salarios, pero no protegía a sus familiares.

Hay que recordar, dijo, que el tope más alto aprobado y que obligaba a los patronos a cotizar era de cuatro mil cuatrocientos pesos, RD$4,400. Oo y no protegía a los empleados públicos, ni cubría pensiones de sobrevivencia,

Por tal razón, la sociedad dominicana reclamaba una nueva Ley que protegiera a toda la población. Esta fue la 87-01, promulgada en el año 2001, con la cual nace el actual Sistema Dominicano de la Seguridad Social, SDSS.

Ventajas que trajo la Ley 87-01.

Es pertinente resaltar que antes de esta Ley 87-01, existían en el país dos sistemas de pensiones, el amparado en la Ley 18-96 para los empleados privados y el de la Ley 379 del 1981 para los empleados y funcionarios públicos.

Al entrar la Ley 87-01, entran en acción varias instituciones que rompen con el monopolio que tenía el IDSS de administrar la salud, las pensiones, etc.

Estas nuevas instituciones van a administrar riesgos, otras a supervisar y otras a normalizar el Sistema creado. Con el nacimiento de la Ley 87-01, los empleados adquieren la libertad de escoger su prestadora de salud y quien le administre sus donde de pensiones.

También se crea por primera vez el sistema de capitalización individual, además del sistema de reparto que existía.