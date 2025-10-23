Consejos del BHD celebran sesiones por primera vez en Santiago y anuncian aporte de RD$100 millones para el Ateneo Amantes de la Luz

Bartolo García

Santiago, República Dominicana. – En un hecho sin precedentes, los consejos de administración del Centro Financiero BHD y del Banco BHD sesionaron por primera vez en Santiago de los Caballeros, ciudad que el presidente del grupo, Luis Molina Achécar, calificó como “pilar estratégico y motor económico del país”.

Las reuniones, presididas por Luis Molina Achécar y Steven Puig, formaron parte de una agenda de tres días que combinó trabajo institucional, encuentros culturales y actividades sociales, en una muestra del compromiso del BHD con el desarrollo de la región del Cibao.

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD

“Siempre me complace regresar a Santiago, porque es una ciudad de progreso, de talento y de energía. Es un referente económico, social y cultural que impulsa el crecimiento del país”, expresó Molina Achécar al abrir la sesión plenaria del consejo.

Durante la visita, los directivos del BHD encabezaron un encuentro con clientes y aliados estratégicos que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el cual anunciaron un aporte de RD$100 millones para la preservación del Ateneo Amantes de la Luz, una de las instituciones culturales más antiguas e importantes de la nación.

“Esta celebración adquiere un valor especial al coincidir con la entrega de nuestra contribución para la conservación del Ateneo Amantes de la Luz, fundado hace 151 años. Nos llena de orgullo apoyar su reacondicionamiento y su modernización tecnológica, así como la preservación de su hemeroteca y su biblioteca, que son tesoros del patrimonio histórico dominicano”, puntualizó Molina Achécar.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco BHD, Steven Puig, destacó que este encuentro simboliza la apuesta del grupo financiero por fortalecer su presencia en el Cibao, apoyando proyectos culturales y productivos que promueven la identidad regional y la sostenibilidad.

Durante la jornada, los miembros del consejo participaron en un conversatorio con el historiador y abogado Edwin Espinal, quien abordó los hitos más relevantes de la historia de Santiago y su papel en el desarrollo nacional.

Asimismo, los ejecutivos asistieron a una cena ofrecida por el Grupo Financiero León, encabezada por Carlos Guillermo León y María Amalia León, en un ambiente de colaboración interinstitucional y fortalecimiento de las relaciones empresariales.

El recorrido de los directivos incluyó una visita a la Corporación Zona Franca de Santiago, donde conocieron los avances del sector industrial y exportador, así como los proyectos de innovación que impulsan el crecimiento económico del norte del país.

También visitaron el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde fueron recibidos por la gobernadora María Belisa Ramírez, quien destacó el aporte del BHD al desarrollo de la provincia. Posteriormente, realizaron un tour guiado por la tabacalera Arturo Fuente y el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, donde apreciaron la riqueza cultural y artesanal de la región.

Como gesto simbólico de gratitud de la ciudad hacia el BHD, durante tres noches consecutivas el Monumento a los Héroes de la Restauración fue iluminado de color verde, en alusión al color institucional del banco, que representa crecimiento, confianza y sostenibilidad.

Entre los consejeros participantes se encontraban Carlos Guillermo León, Manuel Pérez Vásquez, Andrés Maldonado, Fabián Mendy, Ignacio Aldonza, Iván Pagán, Jaime Sued, Jorge Alonzo, Antonio Caro, José Clase, Jorge Aguayo, Ramón Ortega, Ricardo Fondeur, Ignacio Álvarez, Franchesca Rainieri, Mónica Aparicio, Fidelio Despradel y José Luis Alonso, entre otros.

El BHD reafirmó que esta iniciativa marca un precedente histórico en su relación con Santiago, destacando su visión de apoyar el progreso regional a través de la cultura, la educación y la inversión socialmente responsable.

