Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD)Voz de la Integración y el Desarrollo del Nordeste, el Cibao Central y del país

CRD pide transparencia para el país saber cómo se gasta el dinero del Seguro Familiar de Salud

Sugiere crear reglas claras y eficientes para canalizar recursos y evitar conflictos

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. -La Comisión de Salud del Consejo Regional de Desarrollo (CRD) expresó que la situación entre la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), debe verse como una oportunidad para revisar y mejorar las reglas garantizadoras para que el sistema de salud funcione bien para todos.

La Comisión de Salud del CRD, quien tiene entre sus principales ejecutivos a Willians de Jesús Salvador, Gabriel José García, Ariel Ortega Minervino y a Erik Peralta Ortega, consideró que más allá de las diferencias entre los actores del sistema, lo más importante es lograr a plenitud que la población reciba atención médica a tiempo y que haya estabilidad económica para aseguradoras, clínicas, gobierno y pacientes.

En ese sentido, entiende que las autoridades competentes deben planificar con claridad que los aumentos de los recursos que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para una mejor seguridad social en todo el territorio nacional, lleguen con eficiencia al paciente, a las clínicas y a los hospitales, para así fortalecer la confianza junto a lograr que los actores sean columnas esenciales del desarrollo del sistema.

Asimismo, propuso crear reglas claras, justas y permanentes para actualizar los precios de los servicios de salud, reglas que deben basarse en datos reales y deben ser conocidos diáfanamente por todos, los actores, con el objetivo de evitar conflictos y dar mayor seguridad al sistema.

La Comisión de Salud del CRD afirmó que la transparencia, el diálogo y tener reglas claras son claves para mantener el equilibrio entre todos los que participan en el Seguro Familiar de Salud y así garantizar su sostenibilidad.

Finalmente, exhortó a las autoridades y a los sectores involucrados a seguir privilegiando la conversación y el trabajo conjunto, poniendo siempre primero la salud de los pacientes y el fortalecimiento del sistema de salud como parte fundamental del desarrollo de la República Dominicana.