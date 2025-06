¿Conoces la deuda cognitiva causada por la IA y cómo salir de ella?

Leyendo un estudio del MIT Media Lab me doy cuenta que mi propuesta de cambio en la enseñanza que promuevo desde hace décadas ya no puede esperar.

Primero: La deuda cognitiva es un concepto que se utiliza para describir la disminución de la capacidad cognitiva o funcional.

Dicho esto, describo ligeramente el experimento de la prestigiosa universidad. Querían saber cómo afecta el uso del ChatGPT en el aprendizaje. Tomaron tres grupos: En uno, los participantes tenían que hacer sus ensayos usando solo esta inteligencia artificial. En otro, solo podían buscar en navegadores convencionales. El tercero podía solo apoyarse en su conocimiento sin utilizar herramientas externas.

Los resultados fueron como esperados. El grupo de la inteligencia artificial no tenía gran retención de lo entregado, mucho menos creatividad. El segundo grupo fue mejor. Mientras que el tercero podía repetir y defender lo que habían hecho. Y lo más importante, su creatividad era mucho mayor.

Mi paso por el colegio y el primer año de universidad fue una lucha constante. El sistema bulímico (en el que había que tragarse información prediseñada para devolverla al momento del examen) me hastiaba. Ya los siguientes años de universidad entré en mis aguas. Como estudié ingeniería electrónica y en mi carrera todo era crear, no repetir lo que otros habían hecho o escrito era mi norte.

La IA nos ha llevado a un paso más allá. No tenemos ni que buscar la información, sino saber decirle a ella qué hacer. El sistema bulímico ya no aguanta más. ¿Lo peor? No tendrá empleo aquel que no pueda pensar o tener una alta inteligencia interpersonal (este es otro tema).

El costo oculto de mantener el sistema es impagable para la sociedad de aquí a 10 años. No es evitar que usen la IA, es enseñar a pensar. En contra de lo que muchos gobiernos quieren, necesitamos personas que puedan pensar, analizar, crear. No un mundo de seguidores ciegos.

Pretendo que las notas no sean por lo que el profesor sabe, sino por saber pensar, tener puntos divergentes y saberlos defender.

Diego A. Sosa Sosa

Escritor, consultor y conferencista.