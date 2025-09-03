Congreso Inmobiliario eXp fortalece la visión global del sector en Santiago

Más de 300 agentes y líderes compartieron estrategias sobre ventas, tecnología y expansión internacional en un encuentro sin precedentes

Bartolo García

Santiago de los Caballeros fue escenario de un evento sin precedentes para el sector de bienes raíces: el Congreso Inmobiliario eXp Santiago – “El Poder de una Red Global”, celebrado en los salones del Hodelpa Gran Almirante. La jornada reunió a más de 300 agentes, inversionistas y líderes de la industria, consolidando a la ciudad como epicentro de innovación y conexión en el mundo inmobiliario.

El congreso se desarrolló con la finalidad de generar un espacio de alto nivel donde se compartieron estrategias, tendencias y oportunidades de expansión, en un mercado cada vez más interconectado a escala internacional.

El evento fue dirigido por Pedro Reyes Castillo, Country Leader de eXp Realty República Dominicana, quien subrayó la importancia de fortalecer la presencia de la marca en la región norte del país y de afianzar relaciones estratégicas con agentes y aliados interesados en expandir sus negocios a través de una red global.

Durante la jornada, los asistentes tuvieron acceso a un programa de alto valor, que incluyó paneles especializados sobre ventas globales, innovación tecnológica, ética y transparencia en el sector inmobiliario. Estas temáticas se abordaron con la visión de enfrentar los retos actuales y proyectar nuevas oportunidades.

El congreso también contó con conferencias magistrales de líderes internacionales de eXp Realty, quienes compartieron experiencias y perspectivas sobre la transformación del mercado inmobiliario en un contexto globalizado y cada vez más competitivo.

El espacio de networking estratégico fue uno de los puntos más destacados del evento, pues permitió a los participantes conectar con invitados de mercados clave como Estados Unidos, Perú y Ecuador, fortaleciendo vínculos de colaboración que trascienden fronteras.

En su intervención, Pedro Reyes Castillo afirmó que “el éxito en el sector inmobiliario de hoy depende de la capacidad de crear conexiones reales y pensar globalmente. Santiago es clave en este crecimiento”. Con esta declaración reafirmó la importancia de la ciudad como motor de desarrollo dentro del mapa inmobiliario del país.

Los organizadores resaltaron que Santiago, por su dinamismo económico y su estratégica ubicación en el Cibao, representa un escenario ideal para impulsar la expansión de eXp Realty, conectando la región con la visión global de la compañía.

El congreso no solo se centró en la teoría, sino también en la práctica, ofreciendo herramientas para que los agentes inmobiliarios dominicanos puedan optimizar sus negocios, generar mayores ingresos y mejorar su calidad de vida bajo un modelo de colaboración internacional.

En palabras de Reyes Castillo: “Esto no termina aquí, apenas comienza. Nuestra meta es que cada agente inmobiliario en República Dominicana entienda que existe un modelo que le permite crecer, ganar más y vivir mejor”.

La jornada representó una oportunidad única para demostrar el poder de una red global, que conecta a profesionales de distintos países bajo una misma plataforma, impulsando no solo el crecimiento económico, sino también la transformación cultural del sector inmobiliario.

El evento reafirmó que el futuro de la industria inmobiliaria dominicana está en la capacidad de adaptarse a la digitalización, al trabajo en red y a la apertura hacia nuevos mercados.

El éxito de esta edición en Santiago marca el inicio de una estrategia más amplia: llevar la propuesta de valor de eXp Realty a todas las regiones del país, promoviendo un cambio en la manera en que los agentes inmobiliarios dominicanos conciben y ejercen su profesión.

Para más información sobre futuros eventos y oportunidades, los interesados pueden acceder a la página oficial de la compañía: www.expdr.com.