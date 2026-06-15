Congresista Espaillat se da baño de pueblo durante el Desfile Nacional Puertorriqueño este domingo en NY

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Desfile Nacional Puerto Rico celebrado este domingo por la Quinta Avenida, entre las calles 44 y 79 en Manhattan, contó con la presencia de cientos de miles de puertorriqueños para rendir homenaje a la herencia cultural, al legado histórico, la resiliencia y a los aportes de la comunidad boricua en esta ciudad y a la nación.

Participaron el congresista demócrata por el Distrito 13, Adriano Espaillat, quien se dio un baño de pueblo al compartir con ciudadanos comunes, personalidades, líderes religiosos y comunitarios, ondear la bandera boricua, se tomó fotos, bailó, y conversó con múltiples participantes. También, participó la gobernadora del estado de NY, Kathy Hochul.

Durante la jornada, Espaillat reafirmó su compromiso con la comunidad puertorriqueña y reconoció su papel fundamental en el desarrollo social, cultural, económico y político de la Gran Manzana.

“Cada año, me siento orgulloso de unirme a la comunidad puertorriqueña en toda la ciudad de Nueva York para reconocer sus inmensas contribuciones y su impacto duradero en nuestra ciudad, estado y nación”, expresó el congresista Espaillat.

“Hoy celebramos nuestra historia, nuestra cultura y los lazos que unen a nuestras comunidades”, agregó.

La participación de Espaillat en el desfile ocurre en medio de las primarias demócratas, cuya votación anticipada se extiende del 13 al 21 de junio y culmina el próximo día 23. Con frecuencia se escuchaba dentro del aglomeramiento de personas el slogan “Espaillat que vamos”.

En esta contienda, el congresista cuenta con el respaldo de importantes figuras puertorriqueñas, entre ellas la congresista Nydia Velázquez, la concejal Elsie Encarnación, la expresidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, la expresidenta de la Federación Hispana Lorraine Cortés-Vázquez, entre otros.

La participación de Espaillat también destacó los profundos vínculos históricos y culturales entre las comunidades puertorriqueña y dominicana, dos de las poblaciones latinas más numerosas de la ciudad, que han trabajado juntas durante décadas para ampliar oportunidades y fortalecer la representación política de los latinos en todos los niveles de gobierno.