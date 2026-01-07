Confesión de familiar revela detalles del crimen contra niña de tres años en Imbert

La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, fue sacudida por la confirmación de que un familiar cercano confesó la violación y el asesinato de la niña Brianna Genao, de tres años de edad, desaparecida desde finales de diciembre.

De acuerdo con informaciones oficiales, el detenido Rafael Reyes Núñez Rosario, conocido como “Papito”, tío-abuelo de la menor, admitió los hechos tras varios días de interrogatorios realizados por los organismos investigadores.

Las autoridades precisaron que el crimen ocurrió la tarde del miércoles 31 de diciembre, cuando la niña se encontraba en la comunidad de Barrero, sección Llanos de Pérez, en el entorno familiar donde se desarrollaban las festividades de Año Nuevo.

Junto a Reyes Núñez Rosario, también fue arrestado Reyes Rosario Núñez, alias “Reye”, de 43 años, hermano del principal imputado y también tío-abuelo de la menor, quien permanece bajo custodia mientras se profundizan las pesquisas.

Según fuentes vinculadas a la investigación, “Papito” confesó haber abusado sexualmente de la niña y posteriormente haberle quitado la vida, indicando que enterró el cuerpo en un área no precisada de la comunidad.

El imputado declaró que no recuerda el lugar exacto donde sepultó los restos, lo que ha dificultado la localización del cuerpo y ha obligado a las autoridades a ampliar el radio de búsqueda.

Desde que se conoció la desaparición, equipos de la Policía Nacional, el Ministerio Público, unidades caninas, drones y brigadas de rescate mantienen operativos constantes en zonas boscosas y áreas cercanas a un río de la localidad.

Las labores de rastreo se han visto afectadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han incrementado el caudal del río y dificultado el acceso a terrenos de difícil tránsito.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado encontrar el cuerpo de la menor, por lo que continúan las búsquedas de manera ininterrumpida, siguiendo protocolos técnicos y forenses.

Los organismos investigadores han mantenido un manejo reservado del caso, debido a la gravedad de los hechos y a la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial.

Fuentes oficiales indicaron que el hermetismo responde también al respeto por la familia de la víctima y a la complejidad de las diligencias en curso.

La población de Imbert y de la provincia de Puerto Plata se mantiene consternada y expectante ante el desarrollo del caso, considerado uno de los hechos más atroces ocurridos en la zona en los últimos años.

Líderes comunitarios han expresado su indignación y dolor por lo sucedido, al tiempo que exigen justicia y una respuesta contundente de las autoridades.

El Ministerio Público reiteró que continuará agotando todas las líneas de investigación hasta localizar los restos de Brianna Genao y someter a los responsables ante los tribunales, conforme a lo establecido por las leyes dominicanas.