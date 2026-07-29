Conferencia promueve el fortalecimiento del matrimonio y los valores familiares en Santo Domingo Este

Bartolo García

Santo Domingo Este.– La Fundación AYO, en coordinación con la Iglesia Fundamento Bíblico, realizó la conferencia “¿Qué es el amor según 1 Corintios 13?”, una iniciativa orientada a fortalecer los valores familiares y fomentar la construcción de matrimonios sólidos basados en los principios cristianos.

La actividad reunió a parejas y miembros de la comunidad, quienes participaron en una jornada de reflexión sobre la importancia del amor, el compromiso y la convivencia familiar como pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad.

Durante su intervención, el pastor Ángel Castillo manifestó su preocupación por la pérdida de valores y la desnaturalización del testimonio cristiano en la sociedad actual. Asimismo, advirtió sobre la creciente influencia de intereses económicos dentro del ámbito religioso y cuestionó la proliferación de contenidos en plataformas digitales enfocados únicamente en alcanzar notoriedad.

El líder religioso también señaló que las controversias mediáticas y la falta de unidad entre congregaciones están desviando la atención de la verdadera misión de la iglesia y convirtiéndose en elementos de distracción frente a los principales problemas que enfrenta el país.

Castillo hizo un llamado a preservar la ética, la integridad y el compromiso con los principios bíblicos, resaltando que el fortalecimiento de los matrimonios y las familias constituye una herramienta esencial para contribuir a una sociedad más estable y con mayores valores.

Con esta conferencia, la Fundación AYO y la Iglesia Fundamento Bíblico reafirmaron su compromiso de desarrollar espacios de orientación y formación que promuevan la unidad familiar, el crecimiento espiritual y la consolidación de relaciones fundamentadas en el amor y el respeto.