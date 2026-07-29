Blu Terrenas presenta exclusivo desarrollo residencial para impulsar la inversión en Las Terrenas

Bartolo García

Las Terrenas.– Blu Terrenas anunció el lanzamiento oficial de The Golf Club Collection, un exclusivo proyecto residencial y turístico concebido para ofrecer una nueva experiencia de inversión y calidad de vida en el Caribe. La iniciativa forma parte de un complejo urbanístico ubicado en El Portillo, diseñado bajo criterios de sostenibilidad, innovación y respeto por el entorno natural.

Maya Boomstra, Carlotti Thomas, Leo Faboux y Sandra Kublik

La presentación se realizó en el Sunset Bar de Spirit of Terrenas, donde inversionistas, aliados estratégicos e invitados especiales participaron en un encuentro que sirvió para dar a conocer los detalles del proyecto y reafirmar la visión de convertir a Las Terrenas en un destino de referencia para la inversión inmobiliaria y turística.

Alessandro Fasanella, Leo Dogini, Marcos Meterlla

Durante la actividad, el director comercial de Blu Terrenas, Oscar de Castro, destacó que The Golf Club Collection representa una propuesta que combina exclusividad, responsabilidad ambiental y un entorno social orientado al bienestar de residentes e inversionistas. Asimismo, aseguró que el proyecto busca fortalecer el posicionamiento internacional de Las Terrenas mediante oportunidades de inversión seguras y sostenibles.

Oscar de Castro, Rafael Palmieri, Miranda Paulino, Randy Esteban y Enzo Odoguardi

El desarrollo será ejecutado por fases e incorporará procesos constructivos ecoeficientes, selección de materiales sostenibles y programas de capacitación para su personal. La empresa resaltó que el crecimiento del turismo en la República Dominicana, que recientemente superó los 11 millones de visitantes, convierte al país en un escenario favorable para este tipo de inversiones.

La propuesta inmobiliaria contempla apartamentos y villas distribuidos alrededor de un campo de golf Par 3 de nueve hoyos, con vistas al mar y amplias áreas verdes. Además, incluirá un Club House de 5,000 metros cuadrados, canchas deportivas, cine, sport bar, cigar club, simulador de golf, hotel Curio Collection by Hilton, piscinas y múltiples espacios recreativos.

Estefani Campos y Cheyenne Arnold

Más allá de su componente residencial, Blu Terrenas proyecta un importante impacto económico y social con la generación de más de 5,000 empleos directos e indirectos. También prevé la construcción de una estación de bomberos, un centro médico, una academia hotelera, un mercado artesanal, salas de cine 3D y el primer museo dedicado a la historia evolutiva de la República Dominicana, además de una academia gratuita para jóvenes.

El proyecto contará con los incentivos fiscales contemplados en la Ley de Confotur, ofreciendo condiciones favorables para inversionistas nacionales e internacionales. Los apartamentos de dos habitaciones estarán disponibles desde US$269,000, con línea blanca incluida, consolidando a The Golf Club Collection como una propuesta que combina inversión, turismo y desarrollo sostenible en el Caribe.