Conferencia magistral Powerlab Summit reunirá destacados lideres empresarial de RD

SANTO DOMINGO. – El 25 de febrero del 2026 se realizará el POWERLAB SUMMIT, una conferencia magistral y paneles para inspirar, conectar y transformar. El evento marcará el inicio de un nuevo año de retos y oportunidades, explorando los cuatro pilares que impulsan a las empresas y a las personas: finanzas, tecnología, branding y mindset. La inteligencia artificial será el gran motor que unirá estas áreas, acelerando el crecimiento y redefiniendo la forma en que pensamos y hacemos negocios.

Contará con cuatro paneles protagonizados por líderes y referentes de República Dominicana de los cuatro sectores en cuestión y una conferencia magistral de cierre a cargo de la speaker internacional Coral Santoro, reconocida como una de las estrategas más influyentes en crecimiento y transformación con tecnología con más 4 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

Las mentes brillantes que estarán representando a la República Dominicana en este gran evento de capacitación empresarial y personal son: En Mercadeo; Eduardo Valcárcel, Mario de Ferrari, Manuel Luna, Yasser Mármol y Freddy Jana. En Finanzas; Santiago Camarena, Leonardo Wehe, Raúl Ovalle, Laura Camacho y Kimberly García de Economics Data. En Tecnología e IA; Darian Vargas, Mite Nishio, María Waleska Álvarez, Federico Muller, Edgar Batista y Patricia Yunén de Pesos Pesados como moderadora.

En los próximos días también se anunciará el Panel de Empoderamiento el cual estará conformado por líderes de nuestro mercado.

El evento se realizará el 25 de febrero 2026 en el Garden Tent de El Embajador y cuenta con la producción de LAB events, Milenio y Max Life, especializados en experiencias high-end para las top brands de República Dominicana. Las entradas ya están disponibles de tuboleta.com.do y en el Club de Lectores del Listín Diario. En @labevents podrán recibir más información sobre el Summit y los panelistas de finanzas, tecnología, branding y mindset.