Conferencia en Santo Domingo impulsa lucha contra la deserción escolar con llamado a la inclusión educativa

La capital dominicana será escenario de un importante diálogo sobre el futuro de la educación con la celebración de la conferencia “Ni uno más fuera del aula”, organizada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo y IGLOBAL.

El encuentro tendrá lugar el martes 24 de febrero de 2026 a las 7:00 de la noche en la sede de FUNGLODE, y contará con la ponencia central de la reconocida experta en políticas educativas Fénix N. Arias.

La actividad estará abierta al público y abordará uno de los retos más apremiantes de los sistemas educativos modernos: garantizar que ningún estudiante quede fuera de las aulas por causas sociales, económicas o institucionales.

Con más de dos décadas de experiencia en educación básica, media y superior en Estados Unidos y América Latina, la Dra. Arias analizará los factores estructurales que influyen en la exclusión escolar y la deserción temprana.

Durante su exposición, se enfocará en cómo las desigualdades sociales, la falta de acompañamiento académico y ciertas debilidades institucionales continúan afectando el acceso y la permanencia de miles de estudiantes.

La conferencia también propondrá soluciones prácticas para convertir políticas educativas en acciones reales dentro de centros escolares y universidades, fortaleciendo la inclusión y la equidad.

Uno de los ejes centrales será el uso de datos educativos, la intervención temprana y el liderazgo escolar como herramientas clave para prevenir el abandono estudiantil.

Asimismo, se resaltará el papel de la comunidad, las familias y las autoridades educativas en la construcción de entornos de aprendizaje más resilientes y solidarios.

“Ni uno más fuera del aula” busca despertar conciencia colectiva y generar compromisos concretos que impulsen sistemas educativos más justos y accesibles para todos.

La invitación está dirigida a docentes, directivos, estudiantes, investigadores y ciudadanos interesados en promover una educación inclusiva que garantice oportunidades reales de desarrollo para cada niño y joven del país.

Con información de Luzmary Rojas