Concejo Municipal de Santiago confirma a Cholo D’ Óleo al frente de la presidencia

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros ratificó este viernes a Cholo D’ Óleo como presidente del órgano legislativo municipal para el período 2026-2027, en una sesión celebrada en el marco del Día de los Ayuntamientos y conforme a la Ley 176-07.

Durante la jornada también fue conformado el nuevo bufete directivo, quedando la regidora Yuderka Castellanos, del partido Justicia Social (JS), como vicepresidenta, mientras que Luis José Cruz Ramírez fue ratificado y juramentado nuevamente como secretario municipal.

La propuesta de plancha única fue presentada por el regidor Alberto Hernández, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y recibió el respaldo unánime de los regidores presentes, reafirmando la continuidad institucional dentro del Concejo Municipal.

Al ser juramentado, Cholo D’ Óleo agradeció el apoyo recibido y destacó la unidad entre los regidores, resaltando el compromiso de continuar fortaleciendo la fiscalización, la transparencia y el trabajo coordinado junto al alcalde Ulises Rodríguez en favor de la ciudadanía.

“Doy gracias a Dios y a mis colegas por elegirme nuevamente de forma unánime. Hoy puedo decir que tenemos un consejo de regidores comprometido, que trabaja unido, fiscaliza con responsabilidad y aporta a una gestión transparente junto al alcalde”, expresó D’ Óleo.

La sesión fue dirigida por el regidor de mayor edad, Vicente Díaz, quien fungió como presidente provisional, acompañado por la regidora de menor edad, Venecia Morales, quien actuó como secretaria, tal como establece la normativa vigente para este proceso de elección.

Durante el encuentro, los regidores también recibieron por escrito la rendición de cuentas del alcalde Ulises Rodríguez correspondiente a su segundo año de gestión 2025-2026, documento presentado por el secretario general Arismendi Dajer, quien además formalizó la invitación al acto público pautado para esa misma noche.

En su balance de gestión, Cholo D’ Óleo informó que durante el período 2025-2026 se celebraron 22 sesiones, entre ordinarias y extraordinarias, se aprobaron 49 resoluciones y más de 25 reconocimientos a personalidades e instituciones, destacando que la armonía institucional ha permitido avances importantes en obras, limpieza, transparencia y organización municipal.