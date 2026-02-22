CONAPE lleva jornada de inclusión social a Oviedo y beneficia a cientos de adultos mayores

Bartolo García

Oviedo, Pedernales.– El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) realizó una amplia Jornada de Inclusión Social en el municipio de Oviedo, impactando a cerca de 300 adultos mayores con un total de 1,123 servicios integrales orientados a mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar.

Durante la actividad, los envejecientes recibieron atenciones médicas y odontológicas, raciones alimenticias y dispositivos de apoyo como muletas, andadores y sillas de ruedas, además de orientación sobre la Ley 352-98 que protege sus derechos fundamentales.

El operativo incluyó también la incorporación de los beneficiarios a distintos programas sociales del Gobierno, así como información detallada sobre los servicios permanentes que ofrece CONAPE a nivel nacional.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el equipo de Atención al Usuario verificó los datos de los participantes en el sistema institucional y confirmó que 19 adultos mayores ya contaban con pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo.

La noticia fue comunicada en ese mismo instante, provocando expresiones de alegría, abrazos y lágrimas entre los beneficiarios, quienes por años habían esperado esa respuesta.

Además, aquellos adultos mayores que aún no estaban registrados en los programas sociales fueron integrados de inmediato, garantizando que ninguno quedara fuera del sistema de protección social.

La jornada se desarrolló en el Ayuntamiento Municipal de Oviedo, bajo la supervisión del equipo coordinador de las Jornadas de Inclusión Social de CONAPE, quienes velaron por una atención digna, organizada y humanizada.

El director ejecutivo de la entidad, Demetrio Vicente, reiteró el compromiso del Gobierno con la población envejeciente y anunció gestiones conjuntas con la Alcaldía para la futura construcción de un Hogar de Día en el municipio.

Este espacio permitirá ampliar la atención integral, brindar acompañamiento diario y fortalecer la protección social de los adultos mayores de la zona.

La actividad contó con el respaldo de autoridades locales y de instituciones como el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que carnetizó a más de 150 envejecientes, y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, que entregó herramientas agrícolas, plantas y pollitas ponedoras.

Con esta jornada, CONAPE reafirma su misión de proteger la dignidad de los adultos mayores y acercar los servicios del Estado a las comunidades más necesitadas, fortaleciendo la inclusión social en todo el país.