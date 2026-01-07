CONANI refuerza la protección infantil con más de 27 mil atenciones durante 2025

Bartolo García

Santo Domingo, D. N.– El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que durante el año 2025 brindó atención integral a 27,421 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, vulnerabilidad o vulneración de derechos, reafirmando su rol como órgano rector del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia en la República Dominicana.

La institución explicó que estas atenciones incluyeron la acogida residencial de un promedio mensual de 526 menores en hogares de paso bajo gestión directa del CONANI, así como 888 niños, niñas y adolescentes atendidos a través de asociaciones sin fines de lucro (ASFL) del sector, garantizando protección y acompañamiento continuo.

Desde estos espacios de acogida, el CONANI aseguró un abordaje integral de cada caso, contemplando servicios de salud, alimentación, educación, apoyo psicológico, recreación y seguimiento permanente por parte de equipos multidisciplinarios de trabajadores sociales y profesionales especializados.

El organismo detalló que al menos 1,020 ingresos se produjeron por situaciones de abusos físicos y sexuales, conflictos familiares, abandono, explotación laboral y sexual comercial, investigación por trata y tráfico, migración irregular, negligencia familiar, situación de calle y violencia intrafamiliar.

Como parte de los esfuerzos de restitución de derechos, durante el año se lograron 379 reinserciones familiares, permitiendo que niños, niñas y adolescentes retornaran a sus núcleos familiares bajo seguimiento y acompañamiento institucional.

Asimismo, a requerimiento de los tribunales especializados, el CONANI elaboró 4,287 informes sociofamiliares y 3,610 informes psicológicos, además de brindar apoyo en procesos de registro de nacimiento, declaraciones de estado de abandono y procedimientos de suspensión o terminación de la autoridad parental.

En el marco del Programa de Adopciones, la institución concretó la integración de 106 niños, niñas y adolescentes a familias permanentes, promoviendo el derecho a crecer en un entorno familiar seguro y protector.

Desde el punto de vista estratégico, el año 2025 fue calificado como altamente productivo, al dejar en marcha procesos clave como la reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

De igual forma, el CONANI avanzó en la desconcentración de los Centros de Atención Residencial, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la respuesta territorial del sistema de protección.

La institución también formuló su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028, en el que se definieron líneas estratégicas orientadas a culminar la reforma integral del sector y a consolidar una nueva institucionalidad más eficiente y articulada.

En materia preventiva, el CONANI continuó coordinando la implementación de la Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes (PPA), ampliando durante 2025 los programas de sensibilización en crianza positiva, habilidades para la vida y educación sexual integral en 37 territorios del país.

Un hito relevante fue la inauguración de la Unidad de Gestión de Casos (UGC), responsable de aplicar el nuevo Modelo de Gestión de Casos, el cual establece una ruta de atención estructurada en seis etapas, apoyada en la herramienta digital SIRENNA.

Durante el año, el CONANI también fortaleció la articulación interinstitucional mediante la suscripción de 19 acuerdos de cooperación con entidades públicas, privadas y organismos internacionales como el Ministerio de Educación (MINERD), Save the Children, UNICEF, ACNUR y Plan International, entre otros.

Finalmente, la entidad reafirmó que estos resultados reflejan el compromiso del Estado dominicano de fortalecer la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y centradas en el interés superior de cada niño, niña y adolescente.