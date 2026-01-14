CONALECHE inicia un nuevo ciclo institucional con la designación de Luis Sánchez Falette como director

Bartolo García

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) dio inicio a una nueva etapa institucional con la juramentación de Luis Sánchez Falette como su nuevo director ejecutivo.

El acto de juramentación se realizó este miércoles en Santo Domingo, en cumplimiento de la disposición oficial emitida el pasado 23 de diciembre, marcando un relevo en la dirección de la entidad responsable de regular y fomentar la industria lechera del país.

Durante la actividad, los miembros del Consejo Directivo resaltaron la trayectoria de Sánchez Falette en la administración pública, subrayando su desempeño previo como subdirector de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

Destacaron que, desde esa posición, el nuevo director de CONALECHE contribuyó a importantes avances en materia administrativa y financiera, fortaleciendo la gestión institucional y el apoyo al sector ganadero nacional.

Al asumir formalmente sus funciones, Sánchez Falette expresó su compromiso de trabajar de manera coordinada con todos los actores de la cadena láctea, incluyendo productores, transformadores, importadores, asociaciones y entidades vinculadas al sector.

El funcionario afirmó que su gestión estará orientada a continuar impulsando una industria lechera más eficiente, sostenible y competitiva, que contribuya al desarrollo agropecuario y económico de la República Dominicana.

Sánchez Falette enfatizó la importancia de fortalecer el diálogo y la colaboración entre el sector público y privado, como vía para enfrentar los retos actuales y aprovechar las oportunidades del mercado lácteo nacional e internacional.

Durante el acto, el director saliente de CONALECHE agradeció el respaldo recibido por parte de los colaboradores y del Consejo Directivo durante los cinco años que estuvo al frente de la institución.

Asimismo, resaltó algunos de los principales logros de su gestión, entre ellos el impulso a los proyectos PROMEGAN y NOPROLAC, iniciativas orientadas al fortalecimiento productivo y tecnológico del sector ganadero.

El Consejo Directivo valoró positivamente los avances alcanzados en ese período, reconociendo el trabajo realizado en favor de la regulación, el fomento y la modernización de la industria lechera.

CONALECHE fue creado mediante la Ley No. 180-01, como el organismo encargado de formular políticas públicas para el desarrollo del sector lácteo, promover la producción, industrialización y consumo de leche, así como fomentar la autosuficiencia nacional.

Entre sus funciones principales se encuentra el apoyo directo a los ganaderos, mediante programas, incentivos y estrategias orientadas a mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector.

En la juramentación estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo Eric Rivero, Julio Virgilio Brache, Hugo Socorro y Arismendy Rodríguez, junto a colaboradores de la institución.

También participaron legisladores invitados, entre ellos el diputado Jorge Cavoli, el senador Santiago Zorrilla, el senador Alexis Victoria Yeb y la diputada Juana Castillo.

Con esta designación, CONALECHE reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la industria lechera dominicana, apostando a una gestión moderna, participativa y enfocada en el desarrollo sostenible del sector ganadero nacional.