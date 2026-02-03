Con nueva patente de invención científico dominicano podría ser nominado al premio nobel

República Dominicana, Santo Domingo D.N Febrero 2026. El científico dominicano Dr. Leonardo De León obtuvo la concesión de una patente de invención por el desarrollo de un enjuague bucal trifásico, una innovación sin precedentes en el campo de la salud oral y preventiva, que introduce mecanismos biológicos nunca antes aplicados en productos de higiene bucal.

La invención destaca por integrar el ciclo circadiano y rutas metabólicas inéditas en su formulación, rompiendo con el paradigma de los dentífricos existentes. Este avance fue sometido a rigurosos procesos de evaluación internacional que tomaron varios años, llevados a cabo por el Departamento de Invenciones dominicano adscrito a la ONAPI, en coordinación con las oficinas de patentes de los 158 países miembros del PCT que incluyen EU, Japón, China, Alemania, India, etc (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), un sistema reconocido por su alto nivel de exigencia técnica y científica.

Especialistas señalan que el grado de innovación del producto supera ampliamente el estándar de un modelo de utilidad, razón por la cual fue otorgada una patente de invención, una de las figuras de propiedad intelectual más complejas y difíciles de obtener, especialmente en un mercado donde los productos de higiene oral han existido durante décadas sin cambios estructurales significativos.

Por su alcance científico y su potencial impacto en la salud global, esta invención se inscribe dentro del tipo de descubrimientos que históricamente han sido considerados por los más altos reconocimientos internacionales, lo que abre la posibilidad de que el Dr. Leonardo De León pueda ser nominado al Premio Nobel de Medicina.

Sobre Dr. Leonardo De León: cuenta con formación académica en instituciones de prestigio internacional, incluyendo la Universidad de Harvard, Navarra, Intec y posee especializaciones nutrición de precisión, suplementación integrativa, microbiota, nutrigenómica y salud del sueño. Además, ha recibido apoyos internacionales para investigación científica por parte de la USDA y la Unión Europea. También es autor galardonado en USA, por cuyos méritos fue nombrado Personalidad Cultural 2011 por el gobierno dominicano.

Esta nueva patente posiciona a la República Dominicana en el mapa de la innovación científica global y abre un nuevo capítulo en la forma en que la humanidad concibe la higiene oral, no solo como un acto cosmético, sino como una herramienta estratégica de salud integral.

Fotografía principal Dr. Leonardo de León, recibe la patente de invención, de manos del Dr. Salvador Ramos, Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad y la Sra. Luisa A. Castillo, Directora del Departamento de Invenciones.