Con más de 300 asistentes, Mujeres Infinitas 2026 consolida su impacto en el nordeste

2 Mins Read
Principal Kimberly Garcia Yoskeire Duarte Carlos Machuca Diandra Vasquez y Evelyn Henriquez

Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Con la asistencia de más de 300 mujeres, fue celebrado el pasado sábado 17 de eneroel evento Mujeres Infinitas 2026, una experiencia que reunió a líderes, profesionales, emprendedoras y figuras influyentes en una jornada dedicada al crecimiento personal, el bienestar integral y el liderazgo femenino.

Durante la tarde, las asistentes vivieron una propuesta diseñada para hacer una pausa consciente, conectar con las emociones y compartir herramientas prácticas para la vida personal y profesional. El evento integró paneles, conferencias, dinámicas guiadas, espacios de networking y momentos de reflexión, en un formato que trascendió el esquema tradicional de encuentros.

Entre las panelistas y conferencistas participantes se destacaron Kimberly GarcíaLiza BlancoAlfonsina CepedaDiandra VásquezReyna VásquezNatali VásquezPriscila D’ OleoLorena TavárezLorina TavárezEvelyn HenríquezDelisa FranciscoAlbania Rodríguez Yoskeire DuarteLa conducción del evento estuvo a cargo de Yindi Valeria.

Además del contenido formativo, Mujeres Infinitas 2026 ofreció una experiencia integral que incluyó gastronomía, bebidas, stands de patrocinadores, activaciones de marcas, regalos y rifas, bajo la producción general de Machuca Entertainment.

La iniciativa fue creada y producida por Carlos Machuca, comunicador y productor de eventos, como parte del ecosistema de proyectos MTS Infinito, una plataforma orientada al desarrollo cultural, social, deportivo y turístico de la provincia María Trinidad Sánchez. Entre los proyectos que forman parte de esta visión se destacan Mujeres InfinitasNagua in Color 5KMTS Fashion Week y Miss María Trinidad Sánchez.

El evento contó con el patrocinio y respaldo de RM AsesoresRD VialGri-Gri ExplorerDiógenes Iván VásquezDra. Ninoska Svelti – ESTHÉCCervecería Nacional Dominicana (Corona)Greys Party CityServicentroGobernación de la Provincia María Trinidad SánchezAlcisuk Cocina & BarMundo PekeLa Reserva y D’ChefcitoOla Body, entre otros aliados.

