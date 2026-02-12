Con inauguración de nuevo residencial Constructora Vistasol CVS celebra 16 años de realizaciones

Santiago de los Caballeros.-La Constructora Vistasol CVS alcanzó 16 años de vida empresarial con un importante despliegue de soluciones habitacionales en la ciudad de Santiago de los Caballeros. La empresa, fundada en el año 2010 por José Espinal Fernández, cuenta con un portafolio de tres proyectos en distintos sectores de la ciudad, que suman un total de 1,520 apartamentos, para un total de 4,560 habitaciones. A ello se suman 1,813 solares en diferentes áreas de expansión de la ciudad.



Durante el acto de celebración, el presidente de Vistasol CVS, José Espinal Fernández, aseguró que su compromiso es seguir innovando, apostando por la construcción sostenible, expandiendo sus proyectos y consolidándonos como referente en el sector. ¨Queremos que los próximos años sean aún más fructíferos, que nuestras obras sigan siendo símbolo de confianza y progreso. Estamos decididos a seguir luchando contra el déficit habitacional del país, porque no solo se trata de construir apartamentos sino de generar espacios y condiciones para los hogares que necesitan los ciudadanos de Santiago y el país”, manifestó.



La constructora Vistasol CVS tiene inversiones que alcanzan los 12,000 millones de pesos, distribuidos en 9,000 millones en la construcción de los residenciales Vistasol Sur, en La Barranquita, Vistasol Este, en Licey y Vistasol Centro. Además, 3,000 millones en desarrollos urbanos para solares en distintos sectores de la ciudad. Estas operaciones financieras cuentan con el respaldo a través de fideicomisos con sólidas instituciones bancarias.



En el acto, Mónica Mieses, vicepresidente senior de Banca corporativa y empresarial del Banco Promérica, expresó que el residencial Vistasol Centro es motivo de gran orgullo, al ser el primer financiamiento residencial en la ciudad de Santiago, lo cual ¨reafirma nuestro compromiso con el bienestar, el desarrollo urbano y el progreso sostenible de esta importante provincia”.



En la ocasión, la entidad financiera entregó un reconocimiento a José Espinal Fernández, “por su liderazgo, visión y compromiso con la excelencia”.



Este aniversario de la empresa coincide con la inauguración del residencial Vistasol Centro, solución habitacional de 196 apartamentos de 85 metros cuadrados, ubicado en la urbanización Don Nicolás. El proyecto está ubicado a minutos de la avenida Circunvalación, la Catedral y el Centro Histórico, así como de la terminal del monorriel y el teleférico de Santiago.



A la actividad asistieron autoridades locales y regionales, representantes de organizaciones financieras, representantes de empresas suplidoras, agentes inmobiliarios, relacionados, clientes y colaboradores de Vistasol CVS.