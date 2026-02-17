Comunitarios queman punto de drogas en protesta contra el microtráfico en La Vega

Residentes de distintos sectores de La Vega realizaron una marcha pacífica en rechazo al microtráfico y, en medio de la protesta, incendiaron un presunto punto de venta de drogas que operaba en una estructura improvisada de madera.

Bajo consignas como “No a las drogas” y “Fuera los puntos de drogas de nuestros barrios”, los comunitarios recorrieron calles y callejones portando pancartas y elevando mensajes en defensa de la juventud, a la que consideran la más vulnerable frente al expendio de sustancias ilícitas.

Durante la movilización, los manifestantes desmantelaron la casucha señalada como centro de distribución de narcóticos y posteriormente le prendieron fuego, alegando que su acción respondió al “cansancio acumulado” ante una problemática que, según denunciaron, lleva tiempo afectando la zona.

“Estamos cansados de estos puntos de drogas. Ese lugar estaba destruyendo a nuestros jóvenes y por eso decidimos quemarlo”, expresó uno de los participantes, asegurando que la comunidad actuó movida por la desesperación.

Otros residentes afirmaron que la jornada transcurrió sin enfrentamientos y reiteraron que no permitirán la reinstalación de estructuras similares en el sector. “No queremos violencia ni delincuencia, queremos paz para nuestros hijos”, manifestaron.

Los comunitarios también valoraron los recientes operativos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, señalando que estas intervenciones han generado expectativas de una respuesta más firme y sostenida contra el microtráfico.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre el incendio del presunto punto de drogas ni han informado sobre posibles detenciones relacionadas con el hecho.

La protesta pone de relieve el creciente hartazgo en sectores populares frente al narcotráfico a pequeña escala y el reclamo de mayor presencia institucional para garantizar seguridad, prevención y oportunidades reales para la juventud vegana.