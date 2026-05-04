Comunidades de La Otra Banda denuncian abandono tras asamblea de Fuerza del Pueblo

Bartolo García

La Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago denunció el abandono que, según afirman, enfrentan múltiples comunidades del sector La Otra Banda, luego de realizar una asamblea comunitaria donde los residentes expusieron las principales problemáticas que afectan su calidad de vida.

Durante el encuentro, los comunitarios señalaron que el deterioro de los servicios básicos es cada vez más evidente, citando calles intransitables, drenaje pluvial colapsado, aguas residuales a cielo abierto, deficiencias en el suministro de agua potable, falta de iluminación y acumulación de basura.

Uno de los reclamos más recurrentes fue el estado de las vías, donde residentes advirtieron que el deterioro vial está provocando accidentes y poniendo en riesgo a peatones y conductores, especialmente en sectores como El Llano, donde la falta de reductores de velocidad agrava la situación.

En materia de saneamiento, denunciaron condiciones críticas, destacando que en zonas como Villa Liberación conviven con aguas cloacales y sistemas de drenaje obstruidos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades y deteriora el entorno comunitario.

Los ciudadanos también cuestionaron la gestión municipal, asegurando que existe una desconexión entre las obras anunciadas y las soluciones reales en sus comunidades, lo que ha llevado a algunos a asumir por cuenta propia intervenciones que corresponden al Estado.

En ese contexto, el presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, Hamlet Otañez, afirmó que las denuncias serán organizadas en una matriz de seguimiento para convertirlas en acciones concretas, reiterando que la organización acompañará a las comunidades en la búsqueda de soluciones y en la fiscalización del uso de los recursos públicos.