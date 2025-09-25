Comunidad dominicana en Nueva York clama justicia por asesinato de hacendado de Monción

Bartolo García

Long Island, Nueva York.– En un acto cargado de dolor y dignidad, la comunidad dominicana en el exterior rindió homenaje al hacendado Diómedes Sánchez, asesinado el pasado 10 de agosto en el paraje Los Pinos, municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez.

El homenaje, realizado en Long Island, incluyó la esparción de las cenizas del fallecido y se convirtió en un escenario de reclamo colectivo para que las autoridades dominicanas esclarezcan el crimen y castiguen a los culpables.

La actividad reunió a familiares, amigos y vecinos de Sánchez, quienes entre lágrimas y muestras de solidaridad denunciaron la lentitud de las investigaciones y la ausencia de medidas de coerción contra los señalados como responsables del asesinato.

La señora Juana Rodríguez de Sánchez, esposa del fallecido, tomó la palabra en medio de la ceremonia y expresó con indignación que la familia aún no recibe una respuesta concreta de la justicia dominicana.

Diómedes Sánchez

“Mi esposo fue un hombre trabajador, honrado, que dedicó su vida al campo y a su familia. Es doloroso que a estas alturas no tengamos respuestas ni justicia. Solo pedimos que los culpables reciban la pena máxima”, manifestó Rodríguez con evidente congoja.

Los hijos del hacendado también participaron en el homenaje, recordando a su padre como un ejemplo de esfuerzo y superación, cuya memoria quedará marcada por la injusticia de un crimen atroz.

Entre los asistentes predominó un sentimiento de indignación y miedo. Muchos confesaron su temor de regresar a República Dominicana debido a la inseguridad y a la percepción de impunidad en casos criminales.

El asesinato de Sánchez ha generado consternación tanto en Monción como en la diáspora, donde se percibe como un reflejo de la vulnerabilidad del ciudadano común frente a la violencia y la falta de acción contundente de las autoridades.

Los familiares hicieron un enérgico llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que el caso no caiga en el olvido y se avance con prontitud en el sometimiento judicial de los responsables materiales e intelectuales.

Los presentes coincidieron en que no puede repetirse la historia de otros crímenes que han quedado en la impunidad, y advirtieron que el silencio institucional solo aumenta el dolor de las víctimas.

Durante el acto, varios líderes comunitarios en Nueva York también expresaron su respaldo a la familia Sánchez y aseguraron que darán seguimiento al caso desde el exterior, movilizando presión mediática y social.

El clamor común fue que “se haga justicia plena”, un mensaje que resonó entre todos los asistentes, quienes despidieron al hacendado con aplausos, lágrimas y la esperanza de que su memoria no quede marcada por el olvido, sino por la justicia.

Con este homenaje, la comunidad dominicana en Long Island dejó claro que la vida de Diómedes Sánchez simboliza el esfuerzo de un hombre de campo honesto, y que su asesinato debe ser castigado con todo el rigor de la ley.

