Comunidad dominicana en Europa se incorpora a la Gran Consulta Nacional por el Futuro de la Educación

Santo Domingo. -La Gran Consulta Nacional por el Futuro de la Educación dio un paso decisivo hacia la participación de la comunidad dominicana en el exterior con la realización de un foro virtual que reunió a dominicanos y dominicanas residentes en siete países de Europa, quienes comenzaron a aportar sus ideas y propuestas para la construcción de un nuevo sistema educativo integral para la República Dominicana.

La jornada fue organizada por la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa y contó con la participación de representantes de comunidades dominicanas en España, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Reino Unido y Países Bajos, países seleccionados por concentrar la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas dominicanas en el exterior. Con este encuentro se amplió el alcance de este proceso participativo, que ya recorrió las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Al igual que en los encuentros realizados en el país, los participantes respondieron preguntas orientadas a identificar los principales desafíos y oportunidades de la educación dominicana, cuyos resultados servirán de base para el diseño de un sistema educativo más pertinente, articulado y adaptado a las demandas del siglo XXI, así como para la formulación de una nueva ley de educación.

El foro estuvo encabezado por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien resaltó que la educación del futuro debe responder a los cambios que impulsa la revolución científica y tecnológica.

El funcionario destacó la importancia de avances como el internet, la computación en la nube, la inteligencia artificial, la robótica y los gemelos digitales para el desarrollo educativo de la República Dominicana.

Asimismo, exhortó a los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior a preservar su cultura, sus tradiciones y su identidad, al tiempo que reconoció el valioso aporte que realizan al desarrollo económico y social del país.

Santos Badía hizo referencia a la amplia presencia de nacionales en distintas ciudades y países europeos, destacando su influencia cultural y el papel que desempeñan como embajadores de la identidad dominicana.

Por su parte, el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación (MINERD), Ayacx Mercedes, afirmó que la transformación educativa requiere la participación de todos los dominicanos, sin importar el lugar donde residan.

“No es posible construir el futuro sin la participación de los compatriotas que viven fuera.”

Mercedes recordó que el presidente Luis Abinader ha convocado al país a duplicar el tamaño de la economía para el año 2036 y señaló que la educación constituye uno de los pilares para alcanzar ese objetivo.

“Esta meta no se limita al Producto Interno Bruto, sino que abarca oportunidades, derechos, inclusión social y desarrollo”, puntualizó.

Durante el encuentro también intervino Celiné Toribio, viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del Instituto de dominicanos y dominicanas en el Exterior (INDEX), quien destacó el papel estratégico que desempeña la diáspora en el desarrollo nacional.

Explicó que la contribución de los dominicanos en el exterior trasciende el envío de remesas e incluye inversiones, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de redes internacionales y la promoción permanente de la cultura y la identidad dominicanas.

Toribio agradeció el respaldo de embajadores, cónsules y representantes diplomáticos que hicieron posible la convocatoria al foro, como parte de las acciones para fortalecer la participación de la diáspora en la transformación educativa.

“Los dominicanos en el exterior somos mucho más que remesas; somos talento, compromiso, identidad y esperanza. Con nuestro trabajo contribuimos al desarrollo del país y, unidos, somos capaces de construir un mejor futuro para la República Dominicana”, expresó.

La Gran Consulta Nacional por el Futuro de la Educación es un proceso de diálogo amplio, participativo y representativo que procura recoger las ideas, propuestas y visiones de la ciudadanía para construir un sistema educativo integral, articulado y alineado con los desafíos del siglo XXI.