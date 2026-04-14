Comunicadores destacan inversión histórica de Abinader en Santiago

Resaltan obras, programas sociales y avances impulsados por el Gobierno en la provincia

Un grupo de comunicadores de Santiago valoró positivamente las ejecutorias del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, destacando que la provincia ha sido beneficiada con una inversión histórica en distintos sectores.

Durante un encuentro celebrado este martes, los participantes analizaron el impacto de las políticas públicas implementadas, coincidiendo en que la actual administración ha priorizado el desarrollo integral, la transparencia y la atención a las necesidades de la población.

La gobernadora provincial, Rosa Santos, destacó que se han invertido miles de millones de pesos en áreas clave como educación, salud, viviendas, cultura y obras públicas, lo que ha generado mejoras significativas en la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las principales obras mencionadas figuran el remozamiento de la entrada de la ciudad, el avance del monorriel de Santiago, la circunvalación de Navarrete y la construcción del acueducto en ese municipio, proyectos que impactan directamente el desarrollo urbano y la movilidad.

De su lado, Lucildo Gómez subrayó la importancia de que los comunicadores visibilicen estos logros, destacando su rol como puente entre la gestión pública y la ciudadanía.

En el espacio de diálogo también se resaltó que, a pesar de los desafíos nacionales e internacionales, el Gobierno ha mantenido una visión enfocada en el progreso, fortaleciendo la infraestructura y los programas sociales.

Asimismo, los comunicadores valoraron la sensibilidad mostrada por las autoridades ante situaciones adversas, destacando la disposición de brindar respuestas oportunas a la población.

Finalmente, los participantes reafirmaron su compromiso de continuar informando con responsabilidad y objetividad, reconociendo la importancia de la comunicación en la construcción de una sociedad más participativa y consciente.