Compra de AES abre nueva etapa para el desarrollo energético en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La multinacional energética AES Corporation será adquirida por un consorcio internacional liderado por Global Infrastructure Partners, filial del gestor global de activos BlackRock, junto al fondo europeo EQT Infrastructure VI Fund, en una transacción valorada en aproximadamente 10,700 millones de dólares.

El acuerdo establece un precio de 15 dólares por acción, lo que sitúa el valor empresarial total de AES en cerca de 33,400 millones de dólares al incluir deuda y otras obligaciones financieras.

La operación fue aprobada de forma unánime por la junta directiva de AES Corporation y ahora deberá completar un proceso de autorizaciones regulatorias en distintos niveles, tanto en Estados Unidos como en otros países donde opera la compañía.

De acuerdo con reportes de medios especializados, el cierre definitivo de la transacción podría producirse entre finales de 2026 y principios de 2027, una vez se completen los procesos regulatorios internacionales.

La presencia de AES en República Dominicana ha sido determinante en la evolución del sistema eléctrico nacional desde finales de la década de 1990.

ARCHIVO: El logotipo de la multinacional de energía eléctrica AES. REUTERS/Rodrigo Garrido

La empresa ingresó al mercado dominicano con la adquisición de Dominican Power Partners, propietaria de las turbinas Los Mina V y Los Mina VI, con una capacidad conjunta de 118 megavatios.

Posteriormente desarrolló el complejo energético AES Andrés, que incluye una central de ciclo combinado de 319 megavatios, una terminal de gas natural licuado y un gasoducto que conecta estas instalaciones con Dominican Power Partners.

Además, la compañía participa en infraestructuras clave como el Gasoducto del Este y la gestión de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, esta última en sociedad con el Estado dominicano.

Estas infraestructuras han contribuido a fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional y a diversificar la matriz energética dominicana mediante el uso de gas natural.

Aunque la adquisición no implica cambios inmediatos en las operaciones de AES Dominicana, analistas señalan que la entrada del consorcio liderado por GIP/BlackRock y EQT podría generar nuevas oportunidades de inversión en el sector energético del país.

El respaldo financiero de estos fondos internacionales podría facilitar la modernización de infraestructuras existentes y el desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica.

También se prevé que la operación contribuya a fortalecer la infraestructura de transporte y almacenamiento de gas natural en la región.

En un contexto de creciente demanda energética y transición hacia fuentes más sostenibles, esta adquisición se perfila como una de las operaciones más relevantes para el futuro del sector eléctrico en la República Dominicana y el Caribe.

Con información de infobae.com