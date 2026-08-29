Comisionado Nacional de Béisbol valora nuevo reglamento para academias y programas de desarrollo

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol agradeció al presidente Luis Abinader la emisión del Decreto núm. 601-26, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento para la Supervisión del Béisbol, las Academias, Ligas y Programas de Desarrollo en la República Dominicana.

La institución consideró que la disposición representa un paso trascendental para fortalecer la organización, regulación, transparencia y desarrollo del béisbol dominicano, además de establecer mecanismos dirigidos a proteger a los diferentes actores que participan en esta actividad deportiva en el país.

El Comisionado destacó especialmente la confianza depositada por el presidente Abinader en la institución para conducir el proceso de implementación del nuevo reglamento. La entidad aseguró que asumirá esta responsabilidad con compromiso, sentido institucional y disposición para trabajar de manera coordinada con todos los sectores vinculados al béisbol.

Como parte de las próximas acciones, la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol anunció que contactará a instituciones, organizaciones, academias, ligas y demás actores relacionados con el sistema para conformar mesas de trabajo destinadas a socializar el contenido y alcance de las nuevas disposiciones.

Estos encuentros permitirán definir las responsabilidades de las partes involucradas y establecer una hoja de ruta para la adecuada aplicación del Decreto 601-26. La institución indicó que el proceso estará fundamentado en el diálogo, la participación y la coordinación entre los distintos sectores que integran el ecosistema del béisbol nacional.

Finalmente, el Comisionado manifestó que el objetivo será convertir las disposiciones establecidas en el nuevo reglamento en acciones concretas que fortalezcan el béisbol dominicano y garanticen su desarrollo sostenible. La entidad reiteró su compromiso de impulsar una implementación integradora que contribuya a mejorar la supervisión y organización de academias, ligas y programas de desarrollo en la República Dominicana.