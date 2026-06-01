Comisionado de Béisbol rinde homenaje a doña Norma Díaz por su legado en el deporte

La reconocida dirigente recibió un emotivo tributo en ocasión del Día de las Madres por sus valiosos aportes al desarrollo del béisbol dominicano

Bartolo García

SANTO DOMINGO. – La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, encabezada por su director ejecutivo Junior Noboa, reconoció a doña Norma Díaz por su destacada trayectoria y contribución al crecimiento del béisbol dominicano, en el marco de la celebración del Día de las Madres.

Como parte de una sorpresa especial, una comisión de la institución visitó las instalaciones de la liga que dirige doña Norma para entregarle un reconocimiento por su invaluable aporte al deporte y por convertirse en un ejemplo para generaciones de atletas, dirigentes y familias vinculadas al béisbol.

Durante el encuentro, la homenajeada compartió experiencias acumuladas a lo largo de los años y reflexionó sobre los desafíos y satisfacciones que ha vivido durante una vida dedicada al desarrollo de esta disciplina deportiva, donde ha dejado una huella significativa.

Por su parte, Junior Noboa destacó que la historia de doña Norma Díaz refleja valores como la entrega, la perseverancia y el amor por el deporte, elementos que han contribuido al fortalecimiento y crecimiento del béisbol en la República Dominicana.

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol resaltó que este reconocimiento forma parte de su compromiso de exaltar a las mujeres que han desempeñado un papel fundamental en el impulso y consolidación del béisbol nacional desde diferentes ámbitos.

Más que una actividad conmemorativa por el Día de las Madres, el homenaje constituyó un tributo a una vida de servicio, dedicación y pasión por el béisbol dominicano, reconociendo el legado de una mujer que ha impactado positivamente a múltiples generaciones dentro y fuera de los terrenos de juego.

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