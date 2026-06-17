Comisionado de Béisbol destaca impacto social de Compassion Internacional a través del torneo “Un Batazo de Esperanza”

Bartolo García

CONSUELO, SAN PEDRO DE MACORÍS.– El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, resaltó la labor comunitaria y formativa que desarrolla Compassion Internacional a través de su torneo infantil nacional “Un Batazo de Esperanza”, una iniciativa que este año reúne a más de 1,200 niños de diferentes regiones de la República Dominicana.

Durante la ceremonia inaugural celebrada en el complejo deportivo Manny Acta, en el municipio de Consuelo, Noboa valoró el trabajo que la organización viene realizando desde hace ocho años en favor de la niñez dominicana, utilizando el béisbol como herramienta para promover oportunidades de crecimiento y desarrollo integral.

“Debo resaltar el trabajo que por ocho años viene realizando Compassion Internacional a favor de los niños de nuestro país, y qué mejor que hacerlo a través del béisbol, que es el deporte rey de la República Dominicana”, expresó Noboa durante su intervención en el acto inaugural.

El funcionario destacó que el torneo va mucho más allá de la competencia deportiva, ya que los participantes reciben sesiones de formación y discipulado enfocadas en valores como la disciplina, el respeto, la superación personal y la identidad en Cristo, contribuyendo a fortalecer su desarrollo dentro y fuera del terreno de juego.

Asimismo, Noboa reiteró el respaldo de la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol a este tipo de iniciativas que fomentan la sana práctica deportiva y la formación de ciudadanos con principios sólidos. En la actividad estuvo acompañado por Gregori Canela, gerente senior de Compassion Internacional, y Lucy Vásquez, gerente de la zona Este.

Uno de los aspectos más destacados del programa es su compromiso con la protección infantil. Antes del inicio del torneo, entrenadores, árbitros, padres voluntarios y personal organizador participaron en talleres obligatorios sobre seguridad y protección de menores, además de firmar compromisos para garantizar espacios seguros y libres de violencia. El torneo se desarrollará durante seis semanas en distintas regiones del país hasta culminar con la gran final nacional prevista para el próximo 25 de julio.