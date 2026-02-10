Comisión recomienda levantar un estadio de béisbol moderno en el ensanche La Fe

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La Comisión Consultiva designada por el presidente Luis Abinader recomendó al Poder Ejecutivo la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el sector ensanche La Fe, con el objetivo de dotar al país de una infraestructura deportiva moderna que cumpla con los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

La sugerencia fue adoptada durante una reunión celebrada el jueves 5 de febrero, tras analizar estudios técnicos y escuchar testimonios de distintos sectores vinculados al béisbol profesional y al desarrollo urbano de la zona.

Según la propuesta, el proyecto sería desarrollado en los terrenos del ensanche La Fe mediante una alianza entre el Estado dominicano y el sector privado, modelo que permitiría viabilizar la inversión y garantizar sostenibilidad a largo plazo.

La Comisión dejó claramente establecido que la construcción del nuevo estadio no afectaría las instalaciones del Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, preservando así este emblemático espacio deportivo de la capital.

La Comisión Consultiva fue creada mediante el Decreto 306-25 y está presidida por el doctor Jorge Subero Isa, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y otras personalidades del ámbito deportivo, jurídico y administrativo.

Entre sus integrantes figuran Catalino Correa Hiciano, Vitelio Mejía Ortiz, así como los juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Julissa Vásquez y Edgar Torres Reynoso, quien funge como director ejecutivo.

Desde su conformación, el organismo ha sostenido encuentros con actores clave del béisbol profesional, incluyendo dirigentes, expertos y representantes del sector deportivo, con el propósito de recopilar opiniones y evaluar el impacto del proyecto.

La Comisión destacó que estas consultas han sido fundamentales para sustentar una recomendación alineada con las necesidades actuales del béisbol dominicano y las exigencias del mercado internacional.

Asimismo, se informó que los trabajos de consulta continuarán en próximas reuniones, como parte de un proceso participativo que busca consenso y respaldo institucional.

La recomendación final será remitida al Poder Ejecutivo, que tendrá la responsabilidad de evaluar la viabilidad del proyecto y definir los próximos pasos para su eventual ejecución.