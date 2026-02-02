Comerciantes detallistas respaldan gestión agrícola y descartan falta de pollo y huevos

Bartolo García

Más de 40 organizaciones del comercio detallista manifestaron su respaldo al ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y negaron que exista escasez o aumentos injustificados en los precios de la carne de pollo y los huevos en la República Dominicana.

Durante una visita institucional al Ministerio de Agricultura, los principales líderes del sector desmintieron versiones que han circulado en distintos espacios sobre una supuesta falta de estos productos de consumo básico.

Los representantes del comercio detallista aseguraron que, como resultado de las medidas adoptadas por la actual gestión, el mercado ha comenzado a estabilizarse y el abastecimiento se mantiene de forma regular.

Indicaron que tanto el pollo como los huevos están llegando con normalidad a colmados, supermercados y otros puntos de venta en todo el país.

En ese contexto, Apolinar Leyba hijo advirtió que algunos sectores intentan “pescar en mar revuelto”, promoviendo una percepción falsa de escasez con el objetivo de generar distorsiones en el mercado.

Leyba sostuvo que este tipo de informaciones buscan afectar la estabilidad de precios y crear incertidumbre innecesaria entre consumidores y comerciantes.

Por su parte, Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unificados, destacó la apertura y disposición al diálogo mostrada por el ministro Oliverio Espaillat.

Rosario valoró positivamente el enfoque del titular de Agricultura para buscar soluciones conjuntas a los retos del sector y mantener un contacto directo con los actores del comercio.

“Aquí están todas las instituciones; hay cuarenta y dos asociaciones que hacen vida activa. Sin privilegios, cada quien defendiendo su trabajo y apoyando al ministro”, expresó el dirigente.

Añadió que el objetivo del sector detallista es colaborar para preservar la estabilidad del mercado y proteger el bolsillo de los consumidores.

Los comerciantes reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Agricultura para garantizar abastecimiento continuo y precios justos en los productos de primera necesidad.

Asimismo, subrayaron que la cooperación entre el sector público y privado es clave para fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Durante el encuentro, se destacó que las acciones implementadas por el Ministerio han permitido corregir desbalances y mejorar la distribución de los productos avícolas.

Los dirigentes llamaron a la población a informarse por fuentes oficiales y a no dejarse llevar por rumores que no reflejan la realidad del mercado.

En la reunión participaron, además de Rosario, Héctor Julio Nieves, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones; Manuel Horacio Acosta, de la Federación de Comerciantes y Empresarios; y Héctor Julio Ledesma, de la Federación de Detallistas Independientes.

También estuvieron presentes Rafael Santos, del Consejo Dominicano de Comerciantes Detallistas, y Martina Ventura, de la Federación de Mujeres Comerciantes, junto a otros representantes del sector.

Con este respaldo, el comercio detallista reafirma su confianza en la gestión del Ministerio de Agricultura y en las medidas adoptadas para mantener la estabilidad del abastecimiento y los precios de alimentos esenciales en beneficio de la población.

#eljacaguero #Agricultura #ComercioDetallista #Abastecimiento #PreciosJustos #SeguridadAlimentaria