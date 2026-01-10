Collado lleva la identidad dominicana al metro de Nueva York con ambiciosa campaña turística

Bartolo García

El ministro de Turismo, David Collado, lanzó este viernes en Nueva York una nueva ruta promocional en la Línea A del metro, como parte de una estrategia internacional orientada a reforzar los vínculos emocionales y culturales entre la diáspora dominicana y su país de origen.

La iniciativa forma parte de la campaña Subway to Paradise: “El tren dominicano”, una acción de alto impacto visual y simbólico que recorrió todo Manhattan hasta llegar a Washington Heights, sector reconocido como el epicentro de la comunidad dominicana en la ciudad.

Durante el lanzamiento, el ministro Collado destacó que esta activación reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con los nacionales residentes en el exterior, a quienes definió como un pilar estratégico para el crecimiento y la sostenibilidad del turismo.

“Hoy estamos nuevamente aquí, en Nueva York, mostrando la belleza de nuestro país y su diversificada oferta turística, y reforzando el orgullo de ser dominicanos”, expresó el funcionario al encabezar el recorrido inaugural.

La campaña busca transformar el trayecto cotidiano de miles de usuarios del metro en una experiencia inmersiva, llevando imágenes, mensajes y símbolos que evocan las playas, la cultura y la hospitalidad de la República Dominicana.

Como parte de esta estrategia integral, el país también mantiene un tren promocional activo en la Línea E del metro, el cual circuló durante todo el mes de diciembre y continuará operando hasta el 11 de enero, ampliando el alcance de la campaña a distintos puntos de la ciudad.

El nuevo marcaje de la Línea A estará disponible para el público hasta el 1.º de febrero, permitiendo que residentes y visitantes interactúen diariamente con una narrativa visual que promueve a la República Dominicana como un destino cercano, cálido y auténtico.

La activación incluyó una agenda cultural que convirtió el espacio urbano en una verdadera fiesta dominicana, con música, alegría, degustaciones gastronómicas, rifas y entrega de obsequios alusivos a la identidad nacional.

El ambiente festivo fue reforzado con la participación artística de Jandy Ventura, conocido como “El Legado del Caballo”, quien aportó ritmo y emoción con su presentación en vivo.

Estas expresiones culturales, explicó el Ministerio de Turismo, buscan transmitir la energía y el espíritu de celebración que distinguen a la sociedad dominicana, incluso fuera de sus fronteras.

Nueva York concentra aproximadamente una tercera parte de la comunidad dominicana residente en el exterior, razón por la cual fue seleccionada como punto clave para esta ofensiva promocional.

El ministro Collado resaltó que la diáspora no solo mantiene un fuerte lazo emocional con el país, sino que también juega un papel determinante en la economía turística, al convertirse en promotora natural del destino.

Durante el año 2025, más de 500,000 dominicanos residentes en Nueva York viajaron a la República Dominicana, generando un impacto económico significativo y sostenido en el sector turístico nacional.

Esa cifra, señaló el funcionario, confirma la importancia de seguir desarrollando iniciativas que fortalezcan el sentido de pertenencia y mantengan viva la conexión entre los dominicanos del exterior y su tierra natal.

Con esta acción en el metro neoyorquino, el Ministerio de Turismo apuesta a una promoción innovadora, cercana y emocional, que coloca a la República Dominicana en el corazón de una de las ciudades más influyentes del mundo.