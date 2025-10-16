Colgate-Palmolive impulsa la educación bucal en el país durante el Día Nacional del Cepillado

Bartolo García

Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Cepillado, la empresa Colgate-Palmolive se unió a instituciones públicas y privadas para realizar una amplia jornada de educación y concientización sobre salud bucal en todo el territorio nacional, beneficiando a miles de niños y niñas en edad escolar.

Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en escuelas, estancias infantiles y comunidades, donde voluntarios, odontólogos y docentes impartieron charlas educativas y demostraciones prácticas sobre la correcta técnica de cepillado, fomentando hábitos saludables desde la primera infancia.

La iniciativa, que forma parte del Mes de la Salud Bucal, se llevó a cabo en colaboración con la Dirección de Odontología del Servicio Nacional de Salud (SNS), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), reafirmando el compromiso conjunto por la prevención de enfermedades bucodentales.

El Día Nacional del Cepillado fue instituido oficialmente mediante la Resolución 0012-2024, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el 7 de junio de 2024, con el propósito de fortalecer las políticas de promoción de la salud bucal en la población dominicana.

Durante la jornada, la gerente senior de Relaciones Profesionales para el Caribe de Colgate-Palmolive, Irma Mauriz, destacó el impacto del programa global “Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes”, que solo en 2024 alcanzó a más de 3 millones de niños y sus familias, y en lo que va de 2025 ha beneficiado a más de 2.6 millones en República Dominicana.

“Nuestro compromiso es promover una vida más saludable a través de la educación y la prevención. Cada cepillado correcto representa una sonrisa más sana y un futuro más brillante para nuestros niños”, expresó Mauriz, al tiempo que reiteró la importancia de la colaboración entre el sector privado y las autoridades sanitarias.

El Dr. Mario Bournigal, director de la Dirección de Odontología del SNS, informó que actualmente 56,616 niños realizan el cepillado diario en escuelas públicas y que, en el último año, se han distribuido más de 640,000 kits dentales en centros educativos, hospitales, centros de diagnóstico y estancias infantiles.

Bournigal resaltó que la iniciativa ha tenido un impacto directo en la reducción de enfermedades bucales y en la creación de conciencia sobre la importancia del cepillado regular en el desarrollo infantil.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucales como la caries dental, la periodontitis, la pérdida de dientes y el cáncer bucal siguen siendo de las más comunes en el mundo. La caries no tratada afecta actualmente a más de 2,500 millones de personas a nivel global.

En República Dominicana, estudios realizados por la Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) han evidenciado una prevalencia de caries del 7.8 % en adolescentes de 12 a 14 años, alcanzando hasta un 90 % en grupos vulnerables, lo que resalta la necesidad de reforzar la educación preventiva desde edades tempranas.

Estas cifras, señaló Colgate-Palmolive, justifican la importancia de continuar promoviendo la higiene oral como un pilar fundamental del bienestar general y de la salud pública, especialmente en niños y adolescentes.

Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, el SNS, INAIPI y el CDO, Colgate-Palmolive reafirmó su compromiso de seguir impulsando la educación, prevención y atención temprana como ejes esenciales para construir una República Dominicana con sonrisas más sanas y esperanzadoras.

