Colegios ratifican su compromiso de erradicar el consumo de productos de tabaco en sus instalaciones



Santiago. – El Colegio San Juan Bautista, el Colegio Cristiano Fuente de Salvación, el Colegio Jardín Infantil Mamina y la Asociación de Colegios Privados de Santiago (ACOPRISA) ratificaron su compromiso de erradicar el consumo de productos de tabaco en sus instalaciones, mientras que el Instituto Evangélico asume el reto a partir de esta semana.



En junio pasado, estas instituciones habían firmado un convenio en el cual se comprometieron a iniciar los preparativos para recibir un nuevo año escolar a partir del cual habrá “tolerancia cero” al porte, consumo o comercio de productos de tabaco en cada una de sus instalaciones, en cumplimiento a lo establecido en la ley, las normativas del Ministerio de Educación y al reglamento interno de las instituciones.



Como “productos de tabaco” se describen los cigarrillos, vapers, hookah, cigarrillos electrónicos, cualquier dispositivo que emule o imite a los anteriores o cualquier otra forma, natural o sintética, de consumir nicotina.



En rueda de prensa con los medios locales y nacionales, la licenciada Angela Peralta, directora del Instituto Evangélico, institución anfitriona, además de la salutación de bienvenida, informó que a partir de esta semana dicho colegio es parte de esta importantísima iniciativa.



En representación de la Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT), institución que fomenta la iniciativa, habló su coordinador nacional el doctor Samuel Ramos, quien felicitó el compromiso asumido por estas instituciones y agradeció el interés que han mostrado para que el proyecto abarque la mayor cantidad de colegios posibles.



“Estaremos acompañándolos y apoyándoles en el proceso de implementación y sobre todo de concienciación a los padres sobre el grave peligro que corren sus hijos al consumir cualquier producto de tabaco. Además, detrás de cada niño o adolescente consumidor de uno de estos productos hay uno o más adultos que han violado sus derechos, sobre todo, el de la salud y el de la protección”, expresó el profesional de la salud.



A seguidas, el pastor Fausto Peguero, en representación del Colegio Cristiano Fuente de Salvación expreso: “Hemos iniciado un nuevo año escolar en el cual hemos advertido a los padres, tutores y a los propios alumnos sobre la implementación de esta iniciativa que busca en primer lugar mantener nuestro colegio libre de consumo de productos de tabaco y con ello evitar que la institución sea utilizada para que nuevos adolescentes sean atraídos a esta terrible adición.

Además, la iniciativa reducirá el nivel de dependencia de los jóvenes al no poder consumir durante su estadía en el colegio”.



Por su parte, la licenciada Ivette Gutiérrez, directora del Colegio Jardín Infantil Mamina, precisó que, igualmente en su colegio, toda la comunidad educativa está al tanto de la nueva medida y que los padres y tutores han mostrado su apoyo por considerarla de gran ayuda en su lucha continua para evitar que sus hijos se inicien en la adicción a la nicotina y en, algunos casos, a que puedan salir de ella.



Mientras la doctora Mercedes Coronado, directora del Colegio San Juan Bautista expresó que desde el mes de junio el colegio comenzó a hacer los preparativos para iniciar este año escolar 100% libre de productos de tabaco. “Desde temprano, iniciamos los preparativos y redactamos un documento que explica los padres el peligro del consumo de productos de tabaco en sus hijos y las nuevas medidas que se tomarán para garantizar que la institución se mantenga libre de porte, consumo y comercio de estos letales productos; este documento fue firmado por los padres durante el proceso de inscripción”, informó la educadora.



La doctora Coronado, quien es además presidente de la Asociación de Colegios Privados de Santiago (ACOPRISA), agregó, “hacemos un llamado a todas las instituciones afiliadas a esta entidad a sumarse cuanto antes a esta iniciativa, por considerarla salvadora de vidas y una de las más costo-efectivas en la lucha contra una adicción”.



Datos importantes:

El tabaco mata a 8 millones de personas cada año (7 millones de consumidores activos y más de un millón de no consumidores afectados por humo de fuente ajena. La mitad de los consumidores de tabaco morirán por una enfermedad causada por el tabaco, perdiendo un promedio de 10 a 15 años de vida.



La nicotina y los productos del tabaco son altamente adictivos y están diseñados para mantener el consumo, atrapando a los usuarios en un ciclo de dependencia. Se calcula que 37 millones de niños y niñas de entre 13 y 15 años consumen tabaco en todo el mundo.



Según el Sistema Nacional de Incidencia del Ministerio de Educación, en el mes de enero del 2025 se reportaron 1,047 estudiantes con uso de vapers u otros dispositivos usados para estos fines, dentro de los centros educativos públicos. Además del consumo, se han detectado estudiantes vendiendo productos de tabaco en el interior de los planteles escolares.



Recientemente el Consejo Nacional de Drogas, presentó un reporte en el que destaca que uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas en Santo Domingo vapea a diario y el 28.9 % de los estudiantes de Barahona y el 36.6 % de los de Santo Domingo los consumen de manera esporádica.



El porte, consumo y comercio de productos de tabaco por menores de edad viola varias leyes y reglamentaciones del Ministerio de Educación.