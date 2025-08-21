Colegio Dominicano de Notarios impulsa modernización y fortalece su institucionalidad bajo la gestión de Jhon Richard Paniagua

Bartolo García

En las instalaciones del Colegio Dominicano de Notarios se llevó a cabo un encuentro con el programa Hola País, conducido por el periodista Luis Veras, donde el presidente del gremio, Dr. Jhon Richard Paniagua, presentó los avances alcanzados durante su actual gestión.

El Dr. Paniagua explicó que su administración ha estado marcada por un estilo de trabajo cercano, transparente y enfocado en resultados concretos. Este enfoque ha permitido sentar bases firmes para el fortalecimiento del colegio y del ejercicio notarial en la República Dominicana.

Entre los logros destacados, mencionó la modernización y digitalización de los procesos internos, lo que ha agilizado los trámites, aumentado la transparencia de los servicios y facilitado el acceso para los notarios en todo el país.

“Hoy podemos decir que el colegio avanza hacia la era digital, brindando a los notarios herramientas modernas que garantizan eficiencia y seguridad en su labor”, afirmó el presidente de la institución.

En este mismo orden, anunció la puesta en marcha de un censo nacional de notarios, iniciativa que busca realizar un diagnóstico integral sobre la realidad de los profesionales en el país. Según indicó, este proyecto permitirá identificar las necesidades, debilidades y fortalezas del sector, diseñando políticas más acertadas.

El presidente también resaltó la importancia del fortalecimiento de los lazos institucionales e internacionales, lo que ha abierto oportunidades de cooperación académica, programas de actualización y representación de la República Dominicana en escenarios globales.

“El notariado dominicano no puede estar aislado, debe insertarse en la dinámica internacional y construir alianzas estratégicas que eleven nuestra profesión”, manifestó Paniagua.

En el plano interno, subrayó la necesidad de mantener una institución sólida, con reglas claras y capacidad de dar respuesta a los retos sociales y jurídicos del país. Aseguró que la transparencia y la ética seguirán siendo pilares de su administración.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la dignificación de la profesión notarial, garantizando que los miembros del colegio cuenten con respaldo institucional y acceso a formación constante para mejorar sus competencias.

El Dr. Paniagua destacó además que su gestión ha priorizado la cercanía con los colegiados, escuchando sus inquietudes y canalizando soluciones que benefician a todos los miembros, sin distinción.

En cuanto a los desafíos futuros, señaló que su administración continuará impulsando proyectos que consoliden la innovación, la transparencia y el liderazgo gremial del Colegio Dominicano de Notarios.

El encuentro permitió, además, mostrar cómo el gremio se ha convertido en un referente de buenas prácticas, al implementar mecanismos modernos de gestión y abrir espacios de colaboración tanto con entidades nacionales como internacionales.

Finalmente, el presidente agradeció la confianza depositada por los miembros del gremio y reiteró su compromiso de seguir trabajando para que el Colegio Dominicano de Notarios se mantenga como un organismo ejemplar y moderno, capaz de responder a las demandas del presente y del futuro.