Colegio de Abogados valora como positiva la designación de nuevos jueces de la Suprema Corte

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó su respaldo y felicitación al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por la culminación del proceso de selección y designación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La entidad calificó la escogencia de los nuevos magistrados como altamente positiva, al considerar que representa un paso firme hacia el fortalecimiento institucional del sistema democrático y del Estado de derecho en la República Dominicana.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, valoró de manera favorable la conclusión del proceso constitucional, señalando que la designación contribuye a superar el período de interinidad que afectaba la composición del más alto tribunal del país.

Potentini destacó que esta situación de interinidad generaba incertidumbre en el ámbito judicial, por lo que la integración completa de la Suprema Corte devuelve estabilidad, legitimidad y mayor seguridad jurídica a la administración de justicia.

“El Colegio de Abogados reconoce la importancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura haya cumplido con su rol constitucional, observando los procedimientos establecidos”, expresó el presidente del gremio.

Añadió que el respeto a las normas y a los mecanismos previstos en la Constitución fortalece la institucionalidad y garantiza la continuidad y credibilidad del Poder Judicial ante la sociedad.

El CARD subrayó que procesos como este consolidan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia, al tiempo que refuerzan la separación de poderes y el equilibrio democrático.

Asimismo, el gremio jurídico felicitó a los jueces recientemente designados para integrar la Suprema Corte de Justicia, reconociendo el mérito profesional y la trayectoria que los avala.

En ese sentido, exhortó a los nuevos magistrados a ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad y probidad, manteniendo un apego estricto a la Constitución y a las leyes de la República.

El Colegio recordó que impartir justicia desde la Suprema Corte implica una alta responsabilidad, ya que sus decisiones inciden directamente en la vida institucional, social y económica del país.

De igual forma, el CARD reiteró su compromiso histórico con la defensa del Estado social y democrático de derecho, así como con la promoción de la institucionalidad y la transparencia en el sistema judicial.

La organización manifestó además su disposición de continuar colaborando, desde su rol como órgano representativo de la abogacía nacional, con todas las iniciativas orientadas a fortalecer la justicia dominicana.

El gremio consideró que el diálogo y la cooperación entre los distintos actores del sistema judicial resultan fundamentales para lograr reformas sostenibles y eficaces.

Finalmente, el Colegio de Abogados destacó la trayectoria meritoria, el perfil profesional y la impronta de excelencia de los nuevos magistrados, al reafirmar que estas designaciones contribuyen a la consolidación de un Poder Judicial fuerte, independiente y confiable.

A juicio del CARD, un sistema de justicia sólido constituye un pilar esencial para la paz social, la seguridad jurídica y el desarrollo democrático de la República Dominicana.