COI veta participación de atletas trans en competencias femeninas olímpicas

Bartolo García

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política que prohíbe la participación de atletas transgénero en las competencias femeninas de los Juegos Olímpicos, en una de las decisiones más relevantes adoptadas recientemente por el organismo.

La disposición establece que todas las personas que deseen competir en categorías femeninas deberán someterse a pruebas genéticas para determinar su elegibilidad, como parte de un nuevo marco normativo.

Según el COI, esta medida entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras meses de debate sobre la inclusión y la equidad en el deporte de alto rendimiento.

La prueba genética requerida podrá realizarse mediante muestras de saliva, hisopado bucal o análisis de sangre, un procedimiento que ya se utiliza en algunas disciplinas como el atletismo.

La decisión se produce bajo el liderazgo de Kirsty Coventry, primera mujer presidenta del COI, quien ha enfatizado la importancia de proteger la integridad de las categorías femeninas.

Coventry sostuvo que incluso las diferencias más pequeñas pueden influir en el resultado de una competencia, por lo que considera necesario establecer criterios claros basados en la ciencia.

Asimismo, afirmó que la política fue desarrollada con el respaldo de expertos médicos, aunque aclaró que no aplica a deportes recreativos y que los atletas que se identifican como hombres trans no están excluidos de competir en categorías femeninas.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de diversos sectores. Payoshni Mitra, directora ejecutiva de Humans of Sport, cuestionó la decisión al considerar que podría aumentar el escrutinio y la vulnerabilidad de algunas atletas.

El COI indicó que la política se sustenta en estudios realizados por especialistas, que señalan posibles ventajas físicas en atletas con marcadores sexuales masculinos, aunque este tema continúa siendo objeto de debate en la comunidad científica.

Con esta decisión, el organismo olímpico busca establecer un equilibrio entre inclusión y equidad competitiva, en medio de una discusión global que sigue generando posturas encontradas dentro y fuera del ámbito deportivo.