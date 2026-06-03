Fundación Refidomsa y Nido para Ángeles unen esfuerzos en favor de niños con parálisis cerebral

Bartolo García

Santo Domingo. La Fundación Refidomsa y la Fundación Nido para Ángeles firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de ampliar el alcance de sus programas sociales y contribuir al bienestar de niños con condición de parálisis cerebral y sus familias.

El convenio fue suscrito por Samuel Pereyra, presidente de Fundación Refidomsa, y Mónika Despradel, representante legal de Fundación Nido para Ángeles. En el acto también participaron Noelia García de Pereyra, vocal de Fundación Refidomsa, y Sabrina Andújar, directora de la institución.

Como parte de esta alianza, Fundación Refidomsa realizará un aporte de RD$1.6 millones, recursos que serán destinados al programa de apadrinamiento de transporte y a la adquisición de materiales médicos y terapéuticos para 30 niños con parálisis cerebral en condición de vulnerabilidad económica durante el período escolar 2026-2027.

Noelia García de Pereyra, Samuel Pereyra, Mónika Despradel y Sabrina Andújar

La iniciativa busca reducir las barreras de acceso que enfrentan estos menores, facilitando la continuidad de sus procesos educativos, terapéuticos y de acompañamiento integral, elementos fundamentales para mejorar su calidad de vida y desarrollo.

Samuel Pereyra destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la fundación con las causas sociales de mayor impacto humano. Asimismo, afirmó que respaldar iniciativas enfocadas en la niñez y en poblaciones vulnerables contribuye a generar oportunidades y promover una sociedad más inclusiva.

Por su parte, Mónika Despradel agradeció el respaldo recibido y señaló que el aporte permitirá que los niños beneficiados continúen recibiendo atención especializada en mejores condiciones, brindando además tranquilidad y esperanza a sus familias. De igual forma, Sabrina Andújar reiteró la importancia de fortalecer alianzas que contribuyan al bienestar y la inclusión social.

Con este acuerdo, Fundación Refidomsa y Fundación Nido para Ángeles consolidan una colaboración orientada a transformar vidas, promover la inclusión y ofrecer mejores oportunidades a niños y familias que enfrentan importantes desafíos de salud y movilidad, fortaleciendo así su compromiso con el desarrollo humano y social del país.

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