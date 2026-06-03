Desmantelan en Santiago presunta red internacional dedicada a estafas y extorsiones contra ciudadanos de Estados Unidos

Bartolo García

Santo Domingo. El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, puso en marcha la Operación XL526, una amplia ofensiva contra una organización criminal dedicada a estafas, extorsiones, chantajes y lavado de activos, cuyos principales objetivos eran ciudadanos residentes en Estados Unidos.

Como resultado del operativo fueron arrestadas 20 personas, incluyendo cinco presuntos cabecillas de la estructura. Además, un equipo integrado por 35 fiscales ejecutó 28 allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata, con el apoyo de organismos nacionales e internacionales de investigación.

Las autoridades informaron que la red tenía su base de operaciones en el municipio de Jacagua, Santiago, desde donde desarrollaba actividades fraudulentas utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y personal con dominio del idioma inglés para contactar y engañar a sus víctimas.

Según las investigaciones, los integrantes de la organización se hacían pasar por supuestos miembros de grupos criminales internacionales, incluyendo el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de intimidar a las víctimas mediante amenazas y el envío de imágenes violentas, exigiendo pagos de dinero bajo presión psicológica.

El Ministerio Público explicó que los fondos obtenidos eran posteriormente movilizados a través de distintos mecanismos financieros, incluyendo criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos mediante remesadoras y plataformas digitales, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos y dificultar su rastreo.

Entre los arrestados figuran los presuntos cabecillas Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, además de otros integrantes vinculados a la estructura. Las autoridades también mantienen la búsqueda de otro sospechoso relacionado con el caso.

Los imputados serán sometidos a la justicia por presunta violación de diversas disposiciones legales relacionadas con crímenes de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones.

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