Santiago ejecutará e inaugurará obras por más de RD$951 millones

Alcaldía y Gobierno central impulsan proyectos de saneamiento, movilidad y recuperación de espacios públicos en beneficio de miles de ciudadanos

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. La Alcaldía de Santiago anunció el inicio de nuevas obras de infraestructura y la entrega de importantes proyectos concluidos, para una inversión conjunta que supera los RD$951.7 millones, con el respaldo del presidente Luis Abinader y del Gobierno central.

Las nuevas intervenciones, valoradas en RD$885,829,202.88, serán encabezadas por el alcalde Ulises Rodríguez e incluyen el saneamiento de las cañadas Hoya del Caimito y Nueva York Chiquito, así como el remozamiento integral del Hospedaje Yaque, uno de los principales espacios comerciales de la ciudad.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de transformación urbana impulsada por la gestión municipal, enfocada en el saneamiento ambiental, la recuperación de espacios públicos, la mejora de la movilidad y el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en distintos sectores del municipio.

De manera paralela, la Alcaldía entregará en los próximos días seis obras concluidas por un monto de RD$65,969,814.78, destinadas a mejorar la calidad de vida de miles de santiagueros y fortalecer el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Entre las obras que serán inauguradas figuran el Parque Los Jazmines, el Techado de Los Ciruelitos, la Solución Vial de la avenida República Argentina, el Parque Ensanche Libertad, la Solución Pluvial de Hoya del Caimito y el Parque Corredor de la Salud, proyectos que impactarán positivamente la recreación, el tránsito y la seguridad de los ciudadanos.

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que estas inversiones responden a necesidades históricas de la población y reflejan el compromiso de la administración municipal con el desarrollo sostenible y la modernización de Santiago. Asimismo, afirmó que se continuará impulsando una agenda de obras orientadas al bienestar colectivo.

Con esta inversión histórica, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso de seguir transformando la ciudad mediante proyectos que fortalecen la infraestructura urbana, mejoran los servicios públicos y elevan la calidad de vida de los santiagueros, consolidando así el crecimiento y desarrollo de la Ciudad Corazón.

#eljacaguero #Santiago #UlisesRodriguez #LuisAbinader #ObrasPublicas #DesarrolloUrbano #CiudadCorazon