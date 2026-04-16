COE eleva alerta amarilla en 14 provincias por fuertes lluvias y tormentas

Autoridades advierten sobre tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles deslizamientos en varias provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias modificó los niveles de alerta en distintas provincias del país ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas para este jueves.

De acuerdo con el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología, una masa de aire cargada de humedad, combinada con una vaguada en varios niveles de la troposfera, generará incrementos nubosos significativos desde la mañana, con aguaceros moderados a fuertes, especialmente en horas de la tarde.

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra e incluso granizadas en algunas zonas, lo que eleva el nivel de riesgo para la población.

En ese contexto, el COE colocó en alerta amarilla al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

Mientras tanto, en alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, Monte Plata, Espaillat, San Juan, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Independencia, Hermanas Mirabal, Valverde y Elías Piña.

Las autoridades recordaron que la alerta amarilla implica un riesgo inminente de situaciones severas, mientras que la alerta verde indica la posibilidad de eventos peligrosos que deben ser monitoreados.

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas en la costa atlántica navegar con precaución y evitar adentrarse mar afuera, debido a vientos anormales y oleaje peligroso. En la costa caribeña no se reportan restricciones.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, hizo un llamado a la población a mantenerse atenta y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Entre las principales recomendaciones, se exhorta a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, no utilizar balnearios en zonas bajo alerta y permanecer en contacto con instituciones como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y los cuerpos de bomberos.

Asimismo, se recordó que ante cualquier emergencia están disponibles las líneas 9-1-1, 809-472-0909 y 462 de la OGTIC.

El COE indicó que mantiene un monitoreo constante de la evolución del sistema atmosférico y que informará oportunamente cualquier cambio en los niveles de alerta en el territorio nacional.