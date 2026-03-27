CODUE llama a vivir una Semana Santa con responsabilidad y recogimiento

SANTO DOMINGO. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente, Feliciano Lacen, llamó a la ciudadanía a vivir la Semana Santa con prudencia, moderación y un profundo sentido de reflexión espiritual.

El representante de CODUE enfatizó que esta temporada constituye un espacio propicio para que las familias dominicanas se reconecten con lo sagrado, en medio de un contexto global y local caracterizado por el debilitamiento de los valores humanos y espirituales.

El Pastor Feliciano Lacen destacó que, para la comunidad cristiana, esta fecha tiene una gran trascendencia, ya que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se desarrollan múltiples actividades espirituales como vigilias, retiros, congresos, cultos y jornadas de formación, orientadas a fortalecer el compromiso cristiano y la vida en comunidad.

En ese sentido, sostuvo que la Semana Santa no debe limitarse a un período de descanso o recreación, sino asumirse como un tiempo de introspección, recogimiento y renovación de la fe, recordando el sacrificio de Jesucristo y el propósito redentor de su muerte y resurrección.

Asimismo, reiteró el llamado a la familia dominicana a hacer un alto en medio de las dificultades sociales actuales y propiciar una reconexión con los valores del Evangelio, tales como el amor al prójimo, la empatía, el perdón y la solidaridad.

“Es un momento oportuno para reflexionar sobre nuestras acciones y retomar el camino que nos conduce a una mejor sociedad, basada en principios que dignifican al ser humano y fortalecen la convivencia pacífica”, expresó.

Finalmente, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica exhortó a toda la población a vivir esta Semana Santa con responsabilidad, recogimiento y compromiso espiritual, promoviendo la paz interior, el bienestar colectivo, el respeto y la tolerancia, pensando en la fragilidad de la vida y mediando los conflictos que se presenten para vivir en paz y armonía.