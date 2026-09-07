CODOPSI reúne a profesionales del Cibao en primer simposio sobre innovación y nuevas tendencias

Bartolo García

Santiago, R.D. – El Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI), Regional Noroeste, celebró su primer Simposio de Psicología bajo el lema “Innovación, ciencia y nuevas tendencias”, una jornada dedicada a la actualización profesional, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de los vínculos entre especialistas de diferentes provincias de la región Norte.

La actividad reunió a profesionales procedentes de distintos puntos del Cibao, con representación de los núcleos provinciales de Bonao, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez. La participación permitió crear un espacio de integración entre psicólogos y especialistas interesados en analizar los nuevos desafíos que enfrenta la profesión y compartir experiencias desarrolladas desde sus respectivas áreas.

Uno de los momentos centrales fue el reconocimiento a Pablo Reyes, Alberto Peralta y Zoilo García por sus destacadas trayectorias y contribuciones al desarrollo de la psicología. En el caso de García, los organizadores resaltaron especialmente sus aportes al campo de la investigación científica, destacando el valor de su trabajo para el fortalecimiento académico y profesional de esta disciplina.

La agenda académica contó con las intervenciones de Ignacio de la Cruz, Alejandro Mariñez, Jermis Dalia Martínez y Enid Gil, quienes abordaron diferentes temas vinculados con las tendencias actuales de la psicología. Los especialistas compartieron conocimientos y experiencias con los asistentes, dentro de una programación concebida para promover la formación continua y la aplicación de nuevos enfoques profesionales.

Entre los principales espacios de discusión figuró el panel “Trastornos del aprendizaje y su repercusión en el sistema escolar y familiar”, integrado por Julissa Rosario, Alexander Mercedes, Marleny Pérez y Renata Jiménez. El intercambio permitió analizar las implicaciones de estas condiciones en el desempeño académico y en las relaciones familiares, así como la importancia del acompañamiento psicológico a niños, adolescentes, familias y comunidades educativas.

La coordinadora de CODOPSI Regional Noroeste, Jermis Dalia Martínez Vásquez, explicó que el simposio surge con el propósito de generar escenarios donde los profesionales puedan actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer sus relaciones. La actividad contó además con el respaldo del Consejo Directivo Nacional del gremio, encabezado por su presidente, Miguel Lora, y el acompañamiento del equipo regional.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar promoviendo una psicología ética, científica, actualizada y cercana a las necesidades de la sociedad dominicana. Para CODOPSI Regional Noroeste, la participación de profesionales de diferentes provincias convirtió esta primera edición en un espacio que combinó formación académica, reconocimiento profesional e integración gremial, sentando las bases para futuros encuentros de la comunidad psicológica del Cibao.