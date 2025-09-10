Codia regional norte y Sociedad Dominicana de Geología firman acuerdo interinstitucional

Santiago. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), regional norte y la Sociedad Dominicana de Geología, firmaron este miércoles un acuerdo interinstitucional, mediante el cual conformaron una comisión de riesgo y vulnerabilidad que supervise las edificaciones.

Los ingenieros Ramón Martínez, presidente de la seccional del Codia y el presidente Luis Peña, de la Sociedad de Geología, suscribieron el convenio, en el marco de un encuentro con los medios de comunicación de la ciudad.

El coordinador de la Comisión es el ingeniero Irvin Vargas, expresidente de los ingenieros de esta localidad. Además, de Vargas, la integran, entre otros, los ingenieros Luis Peña, Eric Mercedes y Arcadio Rodríguez, quienes estuvieron presentes en la actividad.

“Esta comisión es multidisciplinaria compuesta por profesionales técnicos con mucha capacidad para hacer informes técnicos, como para asesorar al Estado, ser guardianes del interés público”, indicó el ingeniero Ramón Martínez.

Mientras que el ingeniero Luis Peña destacó la importancia del acuerdo en procura de velar por la calidad de las obras en Santiago y la zona del Cibao.

La comisión permitirá al Codia rendir informes a las instituciones estatales responsables de la legalidad de los proyectos de construcción que se realizan en esta provincia. Además, se encargará de elaborar política de riesgo y de seguimiento al cumplimiento que las instituciones deben dar respuestas a esas áreas.

A partir de los hechos ocurridos en el Jet Set, el desplome del techo de una plaza comercial en Santiago y un caso en una estación de combustibles en Licey al Medio, tanto el Codia como la Sociedad de Geología, ha comprendido la importancia de contar con expertos que puedan hacer sentir su voz y dar respuesta técnica a casos que tienen un costo social para el gobierno local y el Estado dominicano.

Ramón Martínez aclaró que el Codia no puede clausurar obras ya que su competencia, de acuerdo con la ley, es asesorar a Estado y rendir informes técnicos a las instituciones competentes para que hagan su trabajo de inspección y sepan cómo ejecutar al respecto.

El coordinador de la Comisión, Irvin Vargas, dijo que en la próxima semana se van a convocar a las instituciones que deberán conocer el alcance del acuerdo y la responsabilidad que asumirán para dar seguimiento al plan general que se va a elaborar en sus distintas etapas.