CNM formaliza integración de nuevos magistrados a la Suprema Corte de Justicia

Bartolo García

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este lunes a los nuevos jueces seleccionados para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras concluir el proceso de evaluación establecido por la Constitución.

La ceremonia se celebró en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los magistrados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Durante el acto también fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, conforme al artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

La actividad contó con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien acompañó el desarrollo protocolar del acto.

De los cinco nuevos integrantes de la alta corte, tres provienen de la carrera judicial y se desempeñaban como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, en cumplimiento de los criterios constitucionales.

Los magistrados Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que Manuel Hernández Victoria ejercía como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma jurisdicción.

En tanto, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez llegan a la Suprema Corte de Justicia desde el ejercicio profesional y académico, con trayectorias reconocidas en derecho económico, tributario y derecho público, respectivamente.

Edyson Alarcón Polanco cuenta con más de 30 años de carrera judicial y es reconocido por su especialización en derecho civil y propiedad intelectual, además de una amplia labor docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y universidades del país.

Miguelina Ureña Núñez suma más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, con una destacada experiencia en el ámbito civil y comercial, así como una activa participación académica en programas de posgrado.

Por su parte, Manuel Hernández Victoria acumula más de 28 años en la judicatura, con formación doctoral y maestrías en derecho constitucional y procesal, complementadas con estudios especializados en instituciones internacionales.

Yorlin Vásquez Castro presenta una formación integral en derecho y contabilidad, con experiencia en derecho tributario, económico y gestión pública, además de haber ocupado funciones jurisdiccionales y administrativas.

Namphi Rodríguez es reconocido por sus aportes al derecho público y la libertad de expresión, con una sólida carrera académica y una producción jurídica influyente en el ámbito constitucional y contencioso-administrativo.

El CNM está integrado, además, por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como por la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.