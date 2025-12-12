Clubes y equipos de ciclismo denuncian negativa de la FEDOCI y ASOCIDISNA de convocar elecciones

SANTO DOMINGO, R.D.- Un conglomerado de clubes y equipos de ciclismo del Distrito Nacional denunciaron que la federación (FEDOCI) y la asociación distrital (ASODISNA) no han respondido al llamado para efectuar las elecciones correspondientes y, por lo tanto, tomaron la iniciativa de hacer público dicho reclamo.

La noticia fue dada a conocer por el dirigente Ramón Martín Olivo, secretario del Club Fénix, quien, en representación de cinco organizaciones deportivas dijo que se cansaron de esperar la respuesta de parte del comité ejecutivo de la FEDOCI que preside Jorge Blas Díaz García, así como de la comisión electoral que deberá regir dichos sufragios.

Olivo reveló que en mayo pasado se le hizo la solicitud de elecciones y también el reclamo de la reintegración de los clubes Cocuyos y Fénix a la ASOCIDISNA porque los mismos fueron enviados a la Asociación de Ciclismo de Santo Domingo (ASOCISAD) y dicho organismo es inoperante porque su presidente no aparece.

Sobre ese particular, el también presidente de la Fundación Patronato Héroes y Glorias del Ciclismo Dominicano (PAHEGLOCIDOM) dijo que los fénix y los cocuyos no debieron ser desplazados sin el procedimiento adecuado como el de efectuar una asamblea general para que se determinara con las demás organismos que integran la ASOCIDISNA si ambas organizaciones, con sede en Herrera, debían ser o no remitidas a la ASOCISAD.

Los equipos que solicitaron nuevas elecciones y reclamaron la reintegración y derecho a votos, además de Los Cocuyos y Fénix, están Arcoiris, Areperos de San Carlos y Fundación Club Caribe.

Descuido con patrocinadores

Olivo lamentó que la ASOCIDISNA perdiera el patrocinio de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) que por más de 30 años venía auspiciando la Copa Ciclística Cero de Oro y que por un descuido protocolar esa empresas bancaria se retiró.

En la Copa Cero de Oro, que se hacía entre los meses de julio y agosto, veían acción pedalistas de más de 15 categorías y modalidades de todo el país.

También se quejó que no se realizaron los campeonatos distritales y no evitaron que la Liga de Ciclismo Máster del Distrito Nacional (LICIMADI) se mantuviera activa con su campeonato de ocho o nueve carreras en la capital y en la que se le daba participación a ciclistas de otras regiones, localidades y asociaciones.

Lamentó que los clubes y equipos de la ASOCIDISNA ya no reciben equipamientos de gomas, tubos, piezas y dinero como se hacía en anteriores gestiones cuando los clubes iban a participar en el interior del país o en vueltas internacionales.