Club Hemingway lanza exclusivos Townhouses en Juan Dolio con concepto de lujo y privacidad

Bartolo García
Juan Dolio, San Pedro de Macorís.– Los principales ejecutivos del Club Hemingway presentaron oficialmente su nuevo proyecto turístico e inmobiliario “Townhouses de Casa Hemingway”, una propuesta residencial que busca combinar diseño contemporáneo, comodidad y acceso a servicios exclusivos en la playa de Juan Dolio.
El nuevo desarrollo fue concebido como una extensión del estilo de vida que ofrece el Club Hemingway, integrando residencias privadas con acceso a instalaciones hoteleras y recreativas como restaurantes, piscinas, recepción, mantenimiento, housekeeping, seguridad, áreas deportivas y centro ecuestre.
Los Townhouses fueron diseñados por la reconocida arquitecta Nicola Fini, quien explicó que el proyecto apuesta por espacios abiertos, funcionales y conectados con el entorno natural, priorizando la luz natural, la privacidad y el confort de los residentes.
“Este proyecto refleja una manera de entender la arquitectura más cercana a cómo se vive hoy: espacios abiertos, funcionales y en diálogo constante con su entorno”, expresó Fini durante la presentación del proyecto inmobiliario.
Cada unidad contará con áreas sociales integradas, terrazas, piscina privada y espacios exteriores diseñados para aprovechar el clima y el paisaje caribeño durante todo el año. Además, el interior incorpora una estética moderna con materiales de alta calidad y un enfoque centrado en el bienestar.
El vicepresidente ejecutivo y director general del Club Hemingway, Ángel Pérez, destacó que este nuevo desarrollo fortalece la visión de ofrecer una experiencia de vida cómoda, segura y bien gestionada para un público que busca exclusividad y tranquilidad.
“Los Townhouses son una extensión natural de lo que es Club Hemingway: un lugar donde se vive con tranquilidad, con servicios de calidad y en un entorno cuidado”, señaló Pérez, al resaltar que los residentes tendrán acceso a playa, gastronomía, padel, tenis y servicios del Hotel Casa Hemingway.
Ubicado estratégicamente en Juan Dolio, entre Santo Domingo y La Romana, el proyecto busca combinar accesibilidad con la sensación de desconexión propia de un destino de playa, convirtiéndose en una opción tanto para escapadas frecuentes como para residencia permanente.
Con esta nueva propuesta, Club Hemingway reafirma su apuesta por el desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel en la región Este, integrando arquitectura, servicios y entorno natural en una experiencia pensada para disfrutar el Caribe con comodidad, privacidad y exclusividad.