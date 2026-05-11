Club Hemingway lanza exclusivos Townhouses en Juan Dolio con concepto de lujo y privacidad

Bartolo García

Juan Dolio, San Pedro de Macorís.– Los principales ejecutivos del Club Hemingway presentaron oficialmente su nuevo proyecto turístico e inmobiliario “Townhouses de Casa Hemingway”, una propuesta residencial que busca combinar diseño contemporáneo, comodidad y acceso a servicios exclusivos en la playa de Juan Dolio.

Alexia de Rodríguez, Pedro Rodríguez y Elena Fernández de Pérez

El nuevo desarrollo fue concebido como una extensión del estilo de vida que ofrece el Club Hemingway, integrando residencias privadas con acceso a instalaciones hoteleras y recreativas como restaurantes, piscinas, recepción, mantenimiento, housekeeping, seguridad, áreas deportivas y centro ecuestre.

Cristina Trullols y Álvaro Vergara

Los Townhouses fueron diseñados por la reconocida arquitecta Nicola Fini, quien explicó que el proyecto apuesta por espacios abiertos, funcionales y conectados con el entorno natural, priorizando la luz natural, la privacidad y el confort de los residentes.

Enrique Valdez y Fabiola Herrera de Valdez

“Este proyecto refleja una manera de entender la arquitectura más cercana a cómo se vive hoy: espacios abiertos, funcionales y en diálogo constante con su entorno”, expresó Fini durante la presentación del proyecto inmobiliario.

José Strofer, Malele de Strofer y Guillermo Strofer

Cada unidad contará con áreas sociales integradas, terrazas, piscina privada y espacios exteriores diseñados para aprovechar el clima y el paisaje caribeño durante todo el año. Además, el interior incorpora una estética moderna con materiales de alta calidad y un enfoque centrado en el bienestar.

María Eugenia Pérez, Beatriz de Anaya y María Teresa Soler

El vicepresidente ejecutivo y director general del Club Hemingway, Ángel Pérez, destacó que este nuevo desarrollo fortalece la visión de ofrecer una experiencia de vida cómoda, segura y bien gestionada para un público que busca exclusividad y tranquilidad.

María Teresa Rayo y Daniel Pérez

“Los Townhouses son una extensión natural de lo que es Club Hemingway: un lugar donde se vive con tranquilidad, con servicios de calidad y en un entorno cuidado”, señaló Pérez, al resaltar que los residentes tendrán acceso a playa, gastronomía, padel, tenis y servicios del Hotel Casa Hemingway.

Nicolina Landolfo de García y María Altagracia Merino

Ubicado estratégicamente en Juan Dolio, entre Santo Domingo y La Romana, el proyecto busca combinar accesibilidad con la sensación de desconexión propia de un destino de playa, convirtiéndose en una opción tanto para escapadas frecuentes como para residencia permanente.

Nuria de Piniella y Martin Piniella

Ejecutivos y clientes disfrutando de la maqueta con distribución de los TownHouse de Casa Hemingway

Con esta nueva propuesta, Club Hemingway reafirma su apuesta por el desarrollo turístico e inmobiliario de alto nivel en la región Este, integrando arquitectura, servicios y entorno natural en una experiencia pensada para disfrutar el Caribe con comodidad, privacidad y exclusividad.